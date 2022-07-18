Оксана Федорова представила в Сочи программу «Ночи Мадрида»!

12 июля в Зале органной и камерной музыки в Сочи состоялась премьера новой программы Оксаны Федоровой «Ночи Мадрида», объединившая музыку и поэзию Испании в яркий мини-спектакль!

Оксана Федорова

Программа «Ночи Мадрида»

Анна Сусекова

Георгий Мигунов

«Вместе со зрителями концерта мы отправились в музыкальное путешествие по жаркой и темпераментной Испании – стране Кармен и Дон Кихота, ставших символами невероятного эмоционального диапазона – от страсти до трагедии. Музыка – это наша свобода, для которой нет преград и запретов, она объединяет и дарит людям ощущение радости и гармонии», — отметила Оксана Федорова, выступившая не только как певица, но и как режиссер-постановщик концерта.

В программе прозвучали арии из оперы «Кармен» Ж.Бизе, классические испанские народные песни, инструментальные произведения, романсы на музыку А. Даргомыжского, Д. Шостаковича, а также зарубежных классиков, вдохновлённых Испанией.

Ощущение полного погружения в атмосферу жаркой Испании дополнила поэзия Федерико Гарсия Лорки, звучавшая в унисон с музыкальной партией: стихи на испанском языке — от печальных прощаний до страстных признаний в любви исполнила ведущая вечера Анна Сусекова.

Получился мини-спектакль, в котором зрители вместе с артистами погрузились в атмосферу ночного Мадрида, пропитанной жгучими нотами страсти.

Концертмейстер концерта: Георгий Мигунов, лауреат международных конкурсов, концертмейстер вокальной кафедры МГК им. Чайковского и ЦОП им. Галины Вишневской

Фото — С. БАРДИН

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