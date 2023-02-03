К 100-летию «Артека» снимут художественный фильм «Зарница 1941»

Проект рассчитан на широкий кинотеатральный прокат и будет посвящен роковой странице в истории легендарного детского лагеря.

Съемки фильма пройдут при поддержке международного детского центра «Артек», а сам проект уже включен в официальный список мероприятий, приуроченных к юбилею, который состоится в 2025 году. Над производством картины работают продюсеры Михаил Дворкович, Артем Виткин («Любовницы», «Нефутбол», «Петрополис» и другие), Ольга Слабова (венгерский продюсер фильма «Вторжение» и других) и Татьяна Мищенко.

В основу сюжета фильма под рабочим названием «Зарница 1941» легла реальная история, произошедшая в 1941 году, когда открытие летней смены Артека, посвященной дню рождения лагеря, неожиданно прерывает война. Вожатым нужно вывезти в эвакуацию больше 300 пионеров — детей разных национальностей из союзных республик. Они решают превратить это путешествие в игру, главной ставкой в которой становятся жизни артековцев, а пунктом назначения — город Белокуриха в Алтайском крае. Эвакуация «Артека» из Крыма в Белокуриху длилась 432 дня. Этот путь составил 7 750 км. 1 301 день продолжалась самая длинная артековская смена.

Идея снять художественный фильм по мотивам событий к 100-летию лагеря появилась еще в 2016 году, тогда же стартовала и масштабная архивная работа. По задумке создателей полнометражная картина откроет новую веху в осмыслении истории алтайского «Артека», о котором в 2019 году был издан сборник «Артек» на Алтае: 75-летию завершения Великой Отечественной войны и самой долгой артековской смены посвящается», а в 2018 году был снят документальный фильм «Артековский закал». Сценаристом художественного фильма выступит его автор, Татьяна Мирошник, лично знакомая с участниками той самой смены трагического лета 1941 года. Узнать больше о событиях периода можно в виртуальном музее алтайского «Артека».

Миссия фильма «Зарница 1941» — взглянуть на трагедию войны глазами ребенка с его светлым мировосприятием, в котором всегда есть место надежде. Путешествие героев в эвакуации становится для ребят приключением, Зарницей, которая помогает им справиться с ужасами нового времени и спасти свои жизни благодаря артековским ценностям, дисциплине и даже юмору. Это проект о дружбе народов и ностальгическом прошлом, объединяющим артековцев начинающих и опытных, детей и родителей, школьников и взрослых, об идеалах, которые сплотили людей перед лицом опасности.

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