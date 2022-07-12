Национальным павильонам ВДНХ вручили Золотые знаки

9 июля в рамках фестиваля «Дружба народов» на Главной выставке страны состоялась вторая церемония награждения Золотыми знаками ВДНХ. Их вручили представителям национальных павильонов стран СНГ.

Золотым знаком ВДНХ были награждены Выставочно-торговый центр Республики Казахстан (павильон №11), Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики (павильон №14), Выставочно-торговый центр Республики Беларусь (павильон №18), Выставочно-торговый центр Республики Армения (павильон №68).

«Национальные павильоны — это важная часть истории и современности Выставки. Награды были вручены за вклад в реставрацию, бережное отношение к культурным объектам федерального значения, за активную культурную, просветительскую программу и интеграцию в событийную повестку ВДНХ», — сказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Золотой знак ВДНХ был учрежден в 2021 году. Он вручается за вклад в развитие Выставки, в том числе за реализацию проектов в сфере спорта, досуга и сервиса, ландшафтно-парковой сфере, за применение передовых информационных технологий, инновационных решений, развивающих комфортное городское пространство. Решение о присуждении знака принимается коллегиально специально созданным Наградным комитетом.

Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» проходит на ВДНХ 9 и 10 июля. Для посетителей подготовили концерты и шоу, спектакли, мастер-классы, игры, ремесленные и гастрономические ярмарки.

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