Коломна готовится встречать участников фестиваля необычных саней

22 января 2022 года в Коломне состоится ежегодный фестиваль необычных саней, участие в котором может принять любой желающий. Уже во второй раз он пройдет у стен древнего Коломенского кремля и станет частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

В рамках фестиваля предполагается проведение конкурсов для детей всех возрастов и взрослых, где участники смогут создать свою концепцию необычных саней на основе зимнего инвентаря, украсить их любыми безопасными для соперников материалами и эффектно скатиться с горки.

Не менее захватывающим событием фестиваля станет «Парад саней», на котором будет выстроена торжественная процессия из саночных проектов конкурсантов.

Основная идея мероприятия – укрепление дружеских связей института семьи, популяризация здорового образа жизни и развитие творческого мышления.

Принять участие в этом ярком празднике может любой желающий. Необходимо создать оригинальный и броский проект санок и подать заявку организаторам на почту bestoftbest@yandex.ru.

Тех, кто создаст самые креативные санки, и, не развалив их, спустится с горки, а также представит зрелищную презентацию, ждут призы и подарки. Главная задача фестиваля – напомнить о былой детской забаве, а именно о катаниях на санках, и привить любовь к активному образу жизни.

Участникам, не определившимся с форматом проекта саней, бесплатно предоставят материалы и зимний инвентарь. Так что свои чудо-сани желающие смогут смастерить прямо на месте.

Также на фестивале будут организованы увлекательные мастер-классы, конкурсы и концертная программа.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Московской области.

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