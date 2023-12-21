«Колыбельная папы». Рустэм Султанов

«Колыбельная папы» - новогодний сингл, при этом песня вышла лирической и созерцательной. Давний соавтор Рустэма Султанова Борис Орлов написал к ней серьёзный текст, понятный всякому отцу. Такие синглы принято называть «социально ответственными песнями».

Сам автор и исполнитель определяет музыкальную стилистику новинки как smooth-джаз. Для Рустэма Султанова это далеко не первое обращение к подобной музыке — достаточно вспомнить его сингл «Только для тебя» (2023). Однако, в отличие от «Только для тебя», решенного в более традиционном джазовом ключе, «Колыбельной для папы» присуще более мягкое и «демократичное» звучание.

Клавишная аранжировка «Колыбельной папы» выдержана в антураже поп-рока 80-х, и подобный подход был успешно опробован Рустэмом Султановым всего полгода назад при записи сингла «Первый рассвет после войны» (2023). В меру насыщенные и при этом минималистические партии клавишных и обволакивающая вокальная партия в исполнении автора создают атмосферу особой доверительности. Рустэм Султанов этой песней обращается к слушателю, который наверняка помнит, каким был в детстве и что он тогда значил для собственного отца. «Колыбельная папы» напоминает слушателю о чём-то очень важном в жизни именно под Новый год, когда принято подводить всевозможные итоги.