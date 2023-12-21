Новые лица 2023: Аля, Хаким и MADURI представили первые мини-альбомы

Молодые артисты проекта «Музыкальный акселератор» сделали еще один шаг на пути к большой мечте!

15 песен о ценностях жизни, которые представляли начинающие артисты Аля Еникеева, Хаким и MADURI на протяжении 7 месяцев объединились в мини-альбомы, чтобы еще раз напомнить слушателям о важном: о любви к себе, заботе о ближнем, любви к родине, мужестве, силе духа, истинных чувствах, жизни в моменте, памяти прошлого.

Певица Аля - восходящая звезда российский поп-сцены. популярный блогер и кумир миллионов девчонок. Своим творчеством молодая артистка стремится не только радовать своих поклонников, но и вдохновлять. Ангельская внешность. нежный голос и безупречный стиль - комбо для того, чтобы стремительно покорить музыкальный олимп. EP получил название «Будь со мной», что говорит о том, что каждому человеку в жизни нужен человек.

Хаким — самобытный музыкант и автор песен из Казани. Все свои песни артист проживает на собственном опыте, тем самым, помогая своим сверстникам в преодолении сложностей в жизни. Мини-альбом получил название «Инсомния».

MADURI — обычный парень из маленького города Тайги в Кемеровской области с необычным и запоминающимся тембром голоса, который покоряет музыкальный Олимп авторскими треками о простых и вечных ценностях. В свои 12 лет артист начал писать песни, а первую популярность получил после того, как его брат опубликовал видео в TikTok, где юный музыкант исполнил фрагмент песни MiyaGi & Эндшпиль - «Половина Моя» и собрал многомиллионные просмотры. Альбом MADURI получил название «Мой вайб».