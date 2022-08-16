Команда Пакистана стала триумфатором Международного фестиваля фейерверков «Ростех» 2022 года

В Москве в седьмой раз состоялся Международный фестиваль фейерверков «Ростех». Местом проведения события уже традиционно стал Братеевский каскадный парк. За два дня — 13 и 14 августа — зрителями фестиваля стали 450 тысяч жителей и гостей столицы. За звание лучшей пиротехнической команды боролись восемь коллективов из Европы, Азии и Латинской Америки.

«В этом году проведение фестиваля совпало с 15-летним юбилеем Госкорпорации Ростех, поэтому для нас он стал особенным. Зрители тоже ждали его возвращения в полноценном формате. Только в парк по билетам за два фестиваля дня пришли 450 тысяч человек. Многие наблюдали за фейерверками из других точек в окрестностях или смотрели онлайн-трансляцию вечерней программы. Перед гостями выступили представители пиротехнических команд из восьми стран мира: Мексики, Аргентины, Бразилии, Пакистана, Сербии, Киргизии, Китая и России. За годы существования фестиваля победа на нем стала Оскаром для пиротехников, так что уровень конкуренции остается высоким. Жюри оценивает как профессиональные тонкости, так и общее впечатление от выступлений конкурсантов. Поэтому в его составе есть как пиротехники международного класса, которые отмечают частоту снарядов, синхронность и согласованность программы, так и представители творческих профессий, которые «голосуют сердцем», — рассказала помощник генерального директора Государственной корпорации «Ростех», председатель совета директоров компании «Пиротехнические технологии» Юлия Воронова.

В каждый из дней выступали по четыре команды. В 2022 году фестиваль был посвящен традиционным искусствам народов нашей страны, поэтому все программы конкурсантов обязательно содержали элементы русской культуры. И, конечно, каждая из команд пыталась с помощью музыки, выбранных цветов и форм салютов рассказать зрителям и о своей родине. Подготовка подобного шоу может занять до полугода.

В первый день зрители увидели выступления команд из Сербии, Мексики, России и Киргизии. Мексиканцы поразили гостей по-настоящему праздничным фейерверком в цветах национального флага, представители Сербии запомнились красивым музыкальным сопровождением, а яркое выступление Киргизии многие посетители назвали настоящим открытием фестиваля. Россию представлял коллектив «Пиро-Класс», и мало кого оставила равнодушным программа под музыку из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

14 августа зрители увидели выступления команд из Пакистана, Бразилии, Китая и Аргентины. Как пояснили пиротехники из Поднебесной, каждая из частей их программы символизировала какое-то послание зрителям. Так, завершающий фрагмент назывался «Процветание», и речь шла не только об экономическом росте, но и объединений стран ради общего светлого будущего. Во время выступления бразильцев было невозможно удержаться от танцев, а аргентинцы «зажгли» небо над парком всевозможными красками.

Но лучшими жюри признало представителей команды Allied Fireworks International из Пакистана. Свою победу они посвятили родной стране.

«Наша программа состояла из шести сегментов. Первый представлял Россию: и музыкально, и по цветовой гамме. Я уже был на фестивале в 2019 году, поэтому подобрать подходящий саундтрек было не сложно. Дальнейшие элементы программы рассказывали о Пакистане, поэтому там было много зеленого, белого и золотого — в связи с юбилейной датой. Дело в том, что в день соревнования, 14 августа, в Пакистане отмечали важнейший национальный праздник — 75-ю годовщину Дня независимости. Я надеюсь, что зрителям понравилась зажигательная музыка, особенно в финале», — рассказал представитель команды Пакистана Али Мухаб.

Второе место по итогам голосования заняла команда из Киргизии «ПироМаг», бронзовую награду получил сербский коллектив PYRО-TEAM.

В перерывах между выступлениями команд-участниц зрители увидели театрализованное шоу в постановке Ильи Авербуха. Действие красочной постановки со спецэффектами и музыкальным сопровождением проходило на земле, воде и в воздухе. Как пояснил сам режиссер, каждый фрагмент шоу служил связующим звеном между программами пиротехников. Центральным элементом представления стала огненная птица удачи, которая появилась перед зрителями в разных образах, в том числе на флайборде.

В оба дня фестиваля с 14:00 для гостей были бесплатно доступны разные активности. Можно было поучаствовать в мастер-классах, спортивных играх, квесте и других развлечениях. Например, научиться управлять реальным квадрокоптером, поиграть в настолки от Мосигры, показать актерские способности кастинге «Ералаша». Для детей был подготовлен особый сюрприз — представление с элементами экстрим-шоу «Тайна Острова сокровищ», тоже поставленное Ильей Авербухом.

Активные и спортивные посетители фестиваля попробовали свои силы в скалолазании, панна-футболе, кроссминтоне, в силовой зоне и на надувной полосе препятствий. На фестивале можно было получить уроки танцев, побывать на мастер-классах катания на роликах и игры в бейсбол, прокатиться в прозрачном шаре-зорбе по поверхности воды.

После завершения дневной программы на главной сцене состоялись концерты известных музыкантов. 13 августа для гостей выступили секретный гость, которым оказался певец Леонид Агутин, а также группа «Градусы». 14 августа хедлайнером дня был Баста.

Организатор фестиваля фейерверков – компания «Пиротехнические технологии». Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Москвы и Госкорпорации Ростех.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.