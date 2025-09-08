Завершились съёмки детского семейного фильма «Умка» с Мариной Кравец и Павлом Прилучным

Завершились съёмки семейного фильма «Умка» — современной сказки о дружбе мальчика и медвежонка. Производством картины занимаются телеканал ТНТ совместно с киностудией «Союзмультфильм», кинокомпанией 1-2-3 Production (входит в ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа холдинга») и студией CGF. Режиссёр-постановщик — Максим Пешков («Жуки»).

«Умка» — это доброе новогоднее приключение, которое подарит детям встречу с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным белым медвежонком, а взрослым — тёплые воспоминания о мультфильме и любимых песнях детства.

Съемки сказки проходили в Москве. Холодное лето стало подарком для всей команды, которая создавала в кадре волшебную северную зиму. На площадке работали специалисты по снегу, которые воспроизводили разные состояния падения снежинок. Сейчас фильм ждет доработка визуальными спецэффектами и компьютерной графикой, но северные олени в картине настоящие — они специально приезжали на съемки и стали любимцами команды.

По сюжету в новогоднюю ночь мальчик Тайкэ (Ярослав Матвеев) и медвежонок Умка (озвучивает Лариса Брохман) загадывают одно и то же желание — найти настоящего друга. Утром они встречаются и становятся неразлучными. Но их тайна оказывается в опасности: браконьер Седой (Дмитрий Куличков) и его подельники похищают маму Умки, чтобы продать её в частный зоопарк. Тайкэ вместе с семьёй, мамой Айной (Марина Кравец), папой (Павел Прилучный) и мудрым дедушкой-шаманом (Герасим Васильев), отправляется в долгое путешествие, чтобы спасти медведицу.

Зрителей ждёт история о смелости, дружбе и чудесах, которые случаются, когда сердце открыто.

Сценарий написали Александр Вялых, Алексей Корда, Екатерина Мавроматис при участии Аркадия Водахова и Максима Пешкова. Визуальную магию истории воплощают операторы Максим Хоменко и Степан Бешкуров, а художником-постановщиком выступила Жанна Пахомова. Продюсеры картины — Артём Михалков, Елена Торчинская, Николай Соломенцев, Владимир Шапошников, ведущий продюсер — Борис Кокин, исполнительный — Дарья Градобоева.

Борис Ханчалян, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»: «Создание семейной сказки — это большая ответственность, особенно когда речь идет о таком всенародно любимом персонаже. И наша задача заключалась в том, чтобы бережно перенести историю Умки в новый формат, сохранив магию, но добавив ей современного прочтения. Этот проект – результат совместной работы сильнейших партнеров: телеканала ТНТ, «Союзмультфильма», 1-2-3 Production и студии CGF. Объединив усилия, мы создали мир, который полностью погрузит зрителя в атмосферу северного чуда. Уверен, что у нас получилось по-настоящему качественное и доброе кино, которое объединит у экранов семьи».

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов: «Канал ТНТ всегда ассоциировался с тёплыми эмоциями и историями, которые остаются со зрителями надолго. Фильм про Умку продолжает эту традицию. Мы верим, что именно семейное кино может формировать долгие воспоминания и объединять поколения, и хотим, чтобы у российских семей была своя добрая традиция новогоднего кино, которое смотрят вместе и потом ностальгируют годами. Наш фильм сделан с любовью и теплом. В каждом кадре зрители почувствуют ту самую магию, ради которой и взрослые, и дети ждут зимние праздники».

Максим Пешков, режиссер: «Всем знакомый советский мультфильм — это короткая форма, маленький хронометраж. Нам нужно было большое приключение, и мы, следуя своим собственным внутренним маячкам, исследовали то, о чем хотели бы рассказать, чему научить тех, кто помладше, отрефлексировать собственные вопросы. На самом старте работы со сценарием мы для себя решили, что эта история должна быть канонической и абсолютно понятной всем. Вне зависимости от того, маленький ты ребенок или взрослый, система координат твоих ценностей всегда одна и та же: дружба, семья, любовь, взаимовыручка. Это базисы, которые прямо и понятно выходят на первый план в нашей истории».

Дарья Градобоева, исполнительный продюсер: «Сейчас нам предстоит долгий путь: монтаж, создание визуальных эффектов в сценах с Умкой, кропотливый подбор музыкального сопровождения. Работы еще очень-очень много. Пусть этот фильм подарит зрителям волшебное новогоднее настроение, наполнит сердца радостью и согреет душевным теплом. Мы надеемся, что «Умка» станет семейным фильмом, который будут смотреть и пересматривать вместе».

Марина Кравец, актриса: «Только что мы закончили съёмки в очень добром, семейном, красивом фильме «Умка». Конечно, в нём есть элементы сказки, но в целом он про то, что важно для каждого из нас: об искренней дружбе, о взаимовыручке, о любви.

А ещё эта картина лишний раз напоминает нам о том, что чудесам есть место в нашей жизни, и как важно уметь мечтать и порой смотреть на мир детскими глазами. В моей жизни «Умка» определенно стал таким добрым чудом. Всем желаю прекрасного семейного просмотра!».

Жаргал Бадмацыренов, актер: «Когда я прочитал сценарий, то словно перенесся в детство. Я представил себе медвежонка с его чистым взглядом на мир и сразу же проникся к нему. На площадке режиссёр поправлял меня: «Твой персонаж должен быть неприятен детям», потому что я, конечно же, пытался сделать его обаятельным и забавным. Но, думаю, в итоге мы справились — глядя на моего героя, дети не захотят причинять вред животным. Съёмки в картине заканчивались с лёгкой грустью, что всё это волшебство закончилось, но и с радостью от того, что я действительно поучаствовал в сказке».