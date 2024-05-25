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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«В детстве хотела быть мальчиком!»: Актриса Ольга Хохлова рассказала о бурном детстве и лихих 90-х

editor
By editor
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актриса ольга хохлова

Самым ярким блюдом из детства актрисы оказался куриный суп, который ей готовила мама. Именно его «детский вкус» воспроизведут на кухне ведущая Анфиса Чехова вместе с Ольгой Хохловой. Программа начнется с сенсационных признаний. Оказалось, что в детстве гостья выпуска хотела быть мальчиком.

«Я всегда дружила с мальчишками, бегала по дворам, на «товарняках» на Байкал ездила с парнями! Мы запрыгивали в вагоны, так же ехали обратно. Мы очень боялись, что нас поймают, поэтому контролировали все. Меня «забрасывали» туда первой. Потом с палатками ездили на Байкал. У меня было такое ощущение братства. Поэтому всегда хотела быть мальчиком», – призналась Ольга Анфисе Чеховой.

Также актриса рассказала о том, что несколько раз поступала на актерский факультет в Москве, а в перерывах между поступлениями работала электромонтажницей на Ангарском электромеханическом заводе и получала огромные по тем временам деньги – 210 рублей!

В процессе приготовления домашнего куриного супа также выяснилось, что в лихие 90-е Ольге с мужем пришлось заняться бизнесом и торговать на рынке в Москве, куда они перебрались, продав квартиру во Владивостоке. Благодаря тому, что продавцом в соседней палатке была балерина из Большого театра, Ольга смогла реализовать свою давнюю мечту и продолжить актерскую карьеру в столице.

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