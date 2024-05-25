«В детстве хотела быть мальчиком!»: Актриса Ольга Хохлова рассказала о бурном детстве и лихих 90-х

Самым ярким блюдом из детства актрисы оказался куриный суп, который ей готовила мама. Именно его «детский вкус» воспроизведут на кухне ведущая Анфиса Чехова вместе с Ольгой Хохловой. Программа начнется с сенсационных признаний. Оказалось, что в детстве гостья выпуска хотела быть мальчиком.

«Я всегда дружила с мальчишками, бегала по дворам, на «товарняках» на Байкал ездила с парнями! Мы запрыгивали в вагоны, так же ехали обратно. Мы очень боялись, что нас поймают, поэтому контролировали все. Меня «забрасывали» туда первой. Потом с палатками ездили на Байкал. У меня было такое ощущение братства. Поэтому всегда хотела быть мальчиком», – призналась Ольга Анфисе Чеховой.

Также актриса рассказала о том, что несколько раз поступала на актерский факультет в Москве, а в перерывах между поступлениями работала электромонтажницей на Ангарском электромеханическом заводе и получала огромные по тем временам деньги – 210 рублей!

В процессе приготовления домашнего куриного супа также выяснилось, что в лихие 90-е Ольге с мужем пришлось заняться бизнесом и торговать на рынке в Москве, куда они перебрались, продав квартиру во Владивостоке. Благодаря тому, что продавцом в соседней палатке была балерина из Большого театра, Ольга смогла реализовать свою давнюю мечту и продолжить актерскую карьеру в столице.