Композиторы Российского музыкального союза создали музыку к двум отечественным фильмам

В декабре 2022 года завершился проект РМС «Лаборатория киномузыки REC», который был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект, инициированный Российским музыкальным союзом, также поддержали Национальный открытый Чемпионат творческих компетенций ArtMasters, ГТК «Телеканал Россия», ООО «Кинокомпания СТВ», кинокомпания «Марс Медиа Энтертейнмент», Национальный фонд поддержки правообладателей, портал «Культуромания».

В рамках проекта группа молодых композиторов под руководством опытных менторов создала саундтреки к двум российским фильмам, которые находились в производстве в 2021-2022 годах: это кинофильм режиссера Артёма Михалкова «Мистер Нокаут», вышедший в прокат 23 февраля 2022 года, и фильм режиссера Максима Шабалина «Времена года», который выйдет в свет в 2023 году.

«Все объективные творческие показатели, на которые мы рассчитывали, достигнуты по максимуму, и даже выше ожиданий. Молодые композиторы получили бесценный производственный опыт. Музыка к фильмам была написана на высочайшем художественном и техническом уровне и получила высокие оценки опытных экспертов. Произошло потрясающее творческое взаимодействие с одним из лучших российских оркестров OPENSOUNDORCHESTRA. Например, для фильма «Времена года» был записан симфонический состав в 100 исполнителей. Поскольку фильм повествует о судьбе примы-балерины Мариинского театра, нам было крайне важно соблюсти наивысшее качество оркестрового исполнения, чтобы было не стыдно потом смотреть в глаза маэстро Гергиеву», – отмечает руководитель проекта Иван Бурляев.

В проекте приняли участие как опытные, так и начинающие российские кинокомпозиторы: Иван Бурляев, Дмитрий Носков, Константин Куприянов, Роман Сырги, Данил Борисов, Михаил Соболев, Сергей Фарафонов, Антон Якшибаев, Геннадий Медведев, Арсений Смирнов, Яков Александров.

Молодые композиторы поделились своими впечатлениями от участия в проекте.

Михаил Соболев:

– Лаборатория киномузыки REC – это способ попасть в индустрию и научиться работать в команде, это эксклюзивная возможность учиться у композитора-ментора на реальной практике и получать за это деньги. Такого больше нигде нет.

Арсений Смирнов:

– Для меня как для человека, только-только познающего эту сферу, проект стал открытием и невообразимым шансом показать себя. Невзирая на трудности, я счастлив, что смог получить этот бесценный опыт, смог поработать с ведущими специалистами индустрии и внести свой вклад в такой масштабный проект, как «Времена года». Не знаю, существует ли слово для обозначения той благодарности, которую я испытываю по отношению к РМС и Лаборатории киномузыки REC… Скажу просто: душевное вам спасибо!

Данил Борисов:

– Я благодарен Российскому музыкальному союзу и Лаборатории киномузыки REC за возможность в очередной раз поучаствовать в работе над музыкой к отличному фильму в команде профессионалов и потрясающих людей! Работа в команде под управлением замечательного наставника – это всегда бесценный опыт и профессиональный рост на космических скоростях. Для меня очень важно, что наш проект заставляет верить в то, что все самое лучшее впереди и дальше нас ждут большие перемены и новые открытия.

Яков Александров:

– Для меня участие в работе над музыкой к фильму «Времена года» стало отличной возможностью попробовать свои силы в кино. Хочу выразить бесконечную благодарность Ивану Бурляеву, проекту «Лаборатория киномузыки REC» и Российскому музыкальному союзу, а также всей команде композиторов!

В общей сложности созданы 71 симфоническая партитура и 137 минут киномузыки, которая была записана на «Мосфильме» московским оркестром симфонической музыки OPENSOUNDORCHESTRA под управлением Станислава Малышева.

В целом в проекте приняли участие 11 кинокомпозиторов, 173 музыканта, 21 участник киногруппы, 21 творческо-технический специалист, 3 линейных эксперта.

«Такого рода проекты заслуживают внимания и одобрения. Это путь молодого композитора в кино, путь достойный и серьезный. А главное – к проекту привлекаются молодые и талантливые люди, получившие фундаментальное музыкальное образование, демонстрирующие свои креативные способности, мастерство и несомненный художественный вкус. Надеюсь, участие грамотных и музыкально образованных молодых людей в создании киномузыки станет правилом хорошего тона в нашей индустрии», – подвел итоги проекта линейный эксперт, российский композитор, аранжировщик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, пятикратный лауреат премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая музыка к фильму» Юрий Потеенко.

Напомним, что проект направлен на повышение качества создаваемой в России киномузыки и продвижение творчества талантливых кинокомпозиторов. Руководитель проекта Иван Бурляев – известный российский кинокомпозитор, руководитель Ассоциации киномузыки РМС, автор музыки к 52 фильмам, среди которых «Холоп», «Конек-горбунок», «Притяжение», «Призрак», «Т-34».

Фото – В. СКВОРЦОВА

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