Конкурс «Культурная столица года» будет способствовать развитию городов

Объявлен старт конкурса «Культурная столица года». Проект призван простимулировать культурное и экономическое развитие городов в ходе честного и прозрачного соревновательного процесса, повысить их туристическую привлекательность. На федеральном уровне такой конкурс реализуется впервые.

Прием заявок от городов, претендующих на почётное звание «Культурной столицы года» в 2024 году, будет проходить с февраля по апрель 2023 года. Принять участие в соревновании смогут команды городов-административных центров регионов вне зависимости от числа жителей, а также не являющихся административными центрами регионов городских округов с населением более 250 000 человек. Для обеспечения относительно равных конкурентных условий для участников, общепризнанные культурные столицы страны — мегаполисы Москва и Санкт-Петербург — в проекте будут выступать только как логистические, организационные и представительские центры.

В первичной заявке на конкурс городским командам нужно будет представить информацию о своих городах по 12 направлениям:

архивы и историко-культурное наследие;

материальные культурные ресурсы;

духовно-нравственные ценности;

городская среда и урбанистика;

инновации и креативные индустрии;

туризм и индустрия гостеприимства;

образование и просвещение;

экология и здоровый образ жизни;

система массовых коммуникаций;

некоммерческий сектор;

инклюзивная экосистема;

территориальный маркетинг и брендинг.

По сути, потребуется рассказать о прошлом города, представить его настоящее и видение будущего. Именно эти измерения лягут в основу экспертной оценки представленных городами и согласованными с руководителями регионов заявок.

В июне 2023 года будет составлен шорт-лист участников, которым предстоит доработать заявки и подготовить публичные презентации своих городов для торжественной церемонии, которая состоится в Москве в сентябре. Именно на ней будет объявлена «Культурная столица 2024 года».

Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

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