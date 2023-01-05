Конкурс «Культурная столица года» будет способствовать развитию городов

Объявлен старт конкурса «Культурная столица года». Проект призван простимулировать культурное и экономическое развитие городов в ходе честного и прозрачного соревновательного процесса, повысить их туристическую привлекательность. На федеральном уровне такой конкурс реализуется впервые.
Прием заявок от городов, претендующих на почётное звание «Культурной столицы года» в 2024 году, будет проходить с февраля по апрель 2023 года. Принять участие в соревновании смогут команды городов-административных центров регионов вне зависимости от числа жителей, а также не являющихся административными центрами регионов городских округов с населением более 250 000 человек. Для обеспечения относительно равных конкурентных условий для участников, общепризнанные культурные столицы страны — мегаполисы Москва и Санкт-Петербург — в проекте будут выступать только как логистические, организационные и представительские центры.
В первичной заявке на конкурс городским командам нужно будет представить информацию о своих городах по 12 направлениям:
- архивы и историко-культурное наследие;
- материальные культурные ресурсы;
- духовно-нравственные ценности;
- городская среда и урбанистика;
- инновации и креативные индустрии;
- туризм и индустрия гостеприимства;
- образование и просвещение;
- экология и здоровый образ жизни;
- система массовых коммуникаций;
- некоммерческий сектор;
- инклюзивная экосистема;
- территориальный маркетинг и брендинг.
По сути, потребуется рассказать о прошлом города, представить его настоящее и видение будущего. Именно эти измерения лягут в основу экспертной оценки представленных городами и согласованными с руководителями регионов заявок.
В июне 2023 года будет составлен шорт-лист участников, которым предстоит доработать заявки и подготовить публичные презентации своих городов для торжественной церемонии, которая состоится в Москве в сентябре. Именно на ней будет объявлена «Культурная столица 2024 года».
Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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