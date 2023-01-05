Ранний шедевр Николая Фешина впервые представили на российском аукционе. Пейзажный этюд музейного уровня оценили в 2,9 млн руб на старте.

Речь идет о «Распутице» Николая Фешина, ее накануне анонсировал в каталоге декабрьских торгов аукционный дом «Русская эмаль». Шедевр русского импрессионизма начала XX века и главный топ-лот торгов на старте оценили в 2,9 млн руб.

По словам представителей аукционного дома, ранние произведения Фешина чрезвычайно редко появляются на открытых торгах. Большую часть своего наследия дореволюционного периода мастер был вынужден передать в дар музеям перед эмиграцией в США в 1923 году. Примечательна и демократичная стартовая цена лота - 2,9 млн руб. Николай Фешин считается одним из самых дорогих русских художников на мировом арт-рынке. Ценовой рекорд продаж его произведений на зарубежных площадках достигал $10 млн.

«На рынке – и российском, и международном, подобную вещь встретить практически невозможно. На аукционах и в галереях попадаются портреты 1920-30-х годов, периода эмиграции в Америку. «Распутица» вполне могла бы украсить собрание любого ведущего российского музея, но особенно хорошо смотрелась бы в экспозиции Музея русского импрессионизма. Так что для частных коллекционеров поучаствовать в торгах за нее по такой цене – исключительная возможность», - комментирует Дмитрий Поликарпов, ведущий эксперт по живописи и графике аукционного дома «Русская эмаль».

Особо необходимо отметить безупречный провенанс фешинского этюда, написанного в первое десятилетие XX века. В начале 1920-х автор подарил его своему бывшему ученику, известному художнику Павлу Радимову, помогавшему учителю с выездом из России. Полотно около века хранилось в семье Радимова и его потомков и на аукцион попало впервые.

«Владельцы принесли нам вместе с произведением интересный исторический документ, проливающий свет на драматическую историю отъезда Фешина за границу. Это письмо с просьбой разрешить выезд в США с частью работ. Вывезти работы не дали, и Фешин оставил их музеям и своим друзьям - кому-то подарил, кому-то продал. Именно при таких обстоятельствах и был подарен Фешиным другу и ученику Павлу Радимову этюд «Распутица», - рассказал эксперт.

На данный момент крупнейшая коллекция работ Николая Фешина хранится в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани, на родине художника. Музей активно участвует в деятельности по сохранению и популяризации наследия знаменитого ученика Ильи Репина. В прошлом году прошла большая совместная выставка ГМИИ РТ и Третьяковской галереи к 140-летию художника. По словам экспертов, выставленный на торги пейзаж опубликован в каталоге, приуроченном к юбилею.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.