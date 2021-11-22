Деловая программа IV форума «Наследие» соберет российских и зарубежных экспертов в области архитектуры и урбанистики

25 ноября 2021 года в рамках IV молодежного форума «Наследие» состоится деловая конференция с участием представителей органов власти, профильных СМИ, научные сотрудники, ведущие российские и зарубежные реставраторы, архитекторы, урбанисты, дизайнеры, экономисты и социологи.

Присоединиться к прямой трансляции смогут все желающие из любой точки мира. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Регистрация уже открыта на официальном сайте www.forumnasledie.ru.

На пленарной сессии «Старая новая история: исторические памятники как новые точки притяжения» эксперты обсудят, как дать памятникам вторую жизнь, адаптировать их к реалиям современного города, приспособить под новые потребности горожан и наделить новыми функциями, чтобы исторические объекты отвечали запросам нового времени и были привлекательными для посещения местных жителей и туристов. Спикерами выступят руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, исполнительный директор ООО «Бецкой» Кирилл Ильичев, председатель совета директоров Vos’hod Марина Руднева и другие эксперты.

Далее зрителей ждет серия круглых столов, где представители органов власти и профессионального сообщества поговорят о мировых тренах в области сохранения культурного наследия и применении лучших практик в России.

Круглый стол №1 «Историко-архитектурный код города»

Приглашенные спикеры обсудят роль исторических памятников в формировании образа города и обсудят отличительные особенности мегаполисов.

Круглый стол №2 «Экология как драйвер: стратегии для сохранения культурного наследия»

Предмет дискуссии затронет важные темы экологичного подхода к реставрационным работам и сохранения памятников культурного наследия в условиях меняющегося климата и экстремальных природных явлений.

Круглый стол №3 «Расширение границ наследия: малые архитектурные формы, значимые элементы и нематериальные ценности»

Участники поговорят о многообразии проявлений культурного наследия – от фресок и витражей до кинематографа, литературных и музыкальных шедевров, и их роли в формировании общего восприятия городской атмосферы.

Круглый стол №4 «Инфраструктура нового поколения: интеграция исторических памятников в российских городах»

Повесткой для обсуждения станет вопрос новой жизни исторических памятников в современном мире, редевелопмент и другие возможности для сохранения и развития достопримечательностей.

Круглый стол №5 «Новые роли жителей в сохранении наследия: скрытый потенциал»

Эксперты форума помогут разобраться, как каждый житель может помочь сохранить культурное наследие своего города, в том числе в рамках волонтерского движения.

Круглый стол №6 «Современные технологии на страже наследия»

Беседа затронет тему цифровых технологий для учета и мониторинга за сохранением объектов культурного достояния, передачи знаний и повышения вовлеченности населения.

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