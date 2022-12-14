Конкурс талантов «Синяя птица» приближается к финалу

В эфире телеканала «Россия» завершился последний отборочный тур конкурса «Синяя птица». Совсем скоро зрители узнают имена победителей этого сезона, а пока именитое жюри - Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неёлова и Евгений Миронов снова удивлялись безграничным талантам участников проекта. По итогам зрительского голосования победителем четвертого тура стал Марк-Малик Мурашкин, который читал стихотворение, одновременно играя на рояле. Мальчик набрал наибольшее количество голосов и вышел в финал.

Первый участник пятого отборочного дня 13-летний Всеволод Якубовский из Перми виртуозно исполнил на баяне знаменитую на весь мир «Катюшу», которую под его аккомпанемент спел выпускник «Синей птицы-2016» Владислав Ушаков. Всеволод – продолжатель музыкальной династии: на баяне играл его дедушка, а мама – пианистка, поэтому музыку мальчик полюбил с самого раннего детства. А еще он занимается столярным делом и подарил ведущей Дарье Златопольской «двойной портрет» Синей птицы из дерева, который смастерил сам.

17-летняя Аделина Джафарова из Альметьевска проникновенно исполнила песню «Georgia on my mind», восхитив всех членов жюри мощным вокалом. Девушка профессионально занимается фортепиано, сама учится играть на гитаре и пишет песни. В будущем она хочет стать известной певицей, и чтобы исполнить свою мечту, в 15 лет поехала учиться в Казань. На программу она привезла главное татарское лакомство чак-чак – Дарья Златопольская не удержалась и сразу отломила себе кусочек.

Выступление 10-летней «принцессы» Валерии Михеевой из Москвы получилось невероятно трогательным – она исполнила на трубе легендарную и очень сложную композицию Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Выступление, как и весь выпуск программы дети посвятили великому композитору, который недавно отметил 85-летний юбилей. Валерия считает лучшим в своей жизни день, когда ей подарили трубу. Этот инструмент она выбрала сама: звучание трубы ей понравилось, когда она услышала, как играет старший брат. Евгений Миронов выразил девочке свой восторг: «Я в шоке! Я не понимаю, как эта маленькая девочка могла выбрать такой сложный инструмент и играть на нем так чисто. Не могу поверить, что такой сильный, мощный звук у Вас. Браво!». Кстати, на этой программе из зала за конкурсантами наблюдал сын Евгения Миронова – Петя.

15-летней Екатерине Покусаевой из Самары нравится самой ставить номера, придумывать свои образы и костюмы. На сцене «Синей птицы» девушка показала изящный, эффектный номер – она буквально парила в воздухе, демонстрируя сложнейшие трюки на ремнях под песню «Полет на дельтаплане», которую исполнял Валерий Сюткин. Смелая участница заставила понервничать всех! Марина Неелова призналась: «От таких номеров у меня всегда падает сердце. Как будто я вместе с ней сейчас летала. Завидую, когда вижу такое владение телом, ощущение себя в пространстве и подчинение его себе. Очень красивый «полетный» номер!». А Николай Цискаридзе заметил: «Ты сделала первый шаг на сцене, и сразу было понятно, что ты уже большой профессионал! Ты выполняла очень сложные элементы, требующие большой концентрации и силы, но, самое ценное, что оставалась при этом женственной, по-настоящему парила. И было полное слияние с музыкой».

Танцевальный дуэт «Снупикрю» – 11-летние Дарья Никонова и Марьяна Назаренко выступили под музыку Эдуарда Артемьева, написанную им для фильма «Водитель для Веры». А выпускница «Синей птицы» Вита Корниенко в это время читала стихотворение.

Совсем скоро – долгожданный финал «Синей птицы»! И в конце программы были объявлены имена финалистов, на которых после всех отборочных туров остановили свой выбор члены жюри: Ангелина Сазонова (классический вокал), Дмитрий Мелькумов (гобой), Аделина Соколова (степ), Даниил Поточкин (фокусы), Валерия Михеева (труба).

Фото – телеканал «Россия»

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