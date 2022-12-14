Наталья Бондарева, Маша Цигаль, Александр Наумко и другие лауреаты премии «Персона Года» DORÉ Awards

В конце года в столице в роскошном банкетном комплексе «Государь» прошла ежегодная премия DORÉ Awards. Основной миссией данного мероприятия стало выделить лауреатов в номинациях «Персона года» в сфере музыки, культуры, шоу-бизнеса, бьюти индустрии и др.

В этом году удалось номинировать расширенный список участников, а также объединить гостей из разных стран - Канады, Южной Америки, Катара, Европы и Бразилии.

На сцену за наградами в этот вечер поднялись заслуженная артистка России Наталья Владимировна Бондарева, звездный парикмахер (личный парикмахер Николая Баскова) Александр Наумко, Мария Цигаль, группа «Ассорти», Анна Калашникова, Максим Завидия и многие другие звёзды российской эстрады.

«Большая ответственность сегодня получать эту награду. "Персона года" - это человек-лидер, к которому прислушиваются, который даёт свой импульс, за которым люди следуют и доверяют», – поделилась Наталья Бондарева в интервью телеканалу ТЕО ТВ.

«Замечательная, красивая премия, счастлив быть частью этой церемонии. Будьте здоровыми и вдохновляйтесь всегда!», - говорит Александр Наумко.

Следующая церемония вручения премии DORÉ Awards состоится в 2023 году.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.