Салли Манн выиграла в девятой ежегодной премии Prix Pictet, главной мировой премии в области фотографии  

Серия фотографий победительницы посвящена разрушительным лесным пожарам на Великом болоте Дисмал в Вирджинии

Салли Манн. Лексингтон. Вирджиния. 2015 © Анни Лейбовиц

Blackwater 15 2008 — 2012. From the series Blackwater, 2008–12 Tintype. Courtesy of the artist and Gagosian

Blackwater 20 2008 – 2012. From the series Blackwater, 2008–12 Tintype. Courtesy of the artist and Gagosian

Blackwater 30 2008 — 2012. From the series Blackwater, 2008–12 Tintype. Courtesy of the artist and Gagosian

Blackwater 18 2008 — 2012. From the series Blackwater, 2008–12 Tintype. Courtesy of the artist and Gagosian

Blackwater 7 2008 – 2012. From the series Blackwater, 2008–12 Tintype. Courtesy of the artist and Gagosian

Blackwater 13 2008 — 2012. From the series Blackwater, 2008–12 Tintype. Courtesy of the artist and Gagosian

Blackwater 3 2008 – 2012. From the series Blackwater, 2008–12 Tintype. Courtesy of the artist and Gagosian

Blackwater 9 2008 – 2012. From the series Blackwater, 2008–12 Tintype. Courtesy of the artist and Gagosian

Blackwater 1 2008 — 2012. From the series Blackwater, 2008–12 Tintype. Courtesy of the artist and Gagosian

15 декабря 2021 года на церемонии девятой ежегодной премии Prix Pictet, глобальной премии в области фотографии и устойчивого развития, организуемой банком Pictet, американская художница Салли Манн была объявлена победительницей. Салли выиграла денежный приз в размере 100 000 швейцарских франков, (£82 000, USD 109 000), что почти восемь миллионов рублей.

Церемония награждения победителей состоялась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Она ознаменовала открытие масштабной выставки, на которой представлены 12 фотосерий, вошедших в шорт-лист премии. Каждая работа посвящена главной теме премии — «Огню».

Салли Манн получила мировое признание благодаря своим фотографиям родных и знакомых предметов, в авторской интерпретации которых ощущается одновременно совершенство и тревожность. Ее работы исследуют семью, социальные реалии и течение времени, запечатлевая напряженные отношения между природой, историей и памятью.

Победившая в конкурсе серия фотографий Манн «Блэкуотер» (2008-2012) представляет собой многогранное исследование разрушительных лесных пожаров, охвативших Великое болото Дисмал в юго-восточной Вирджинии, место, к которому причалили первые работорговые корабли в Америке. В этой работе Манн проводит параллель между всепоглощающими лесными пожарами, с которыми она столкнулась там, и расовым конфликтом в Америке, объясняя: «Пожары на Великом болоте Дисмал, казалось, олицетворяют великий пожар расовых разногласий в Америке — Гражданскую войну, эмансипацию, движение за гражданские права, в котором участвовала моя семья, расовые волнения конца 1960-х годов и совсем недавно — лето 2020 года. Кажется, какой-то изъян американского характера воспринимает апокалипсис как решение».

Манн родилась в Лексингтоне, штат Вирджиния, и начала изучать фотографию в конце 1960-х годов. Ее первая персональная музейная выставка состоялась в Галерее искусств Коркоран, Вашингтон, округ Колумбия, в 1977 году. С конца 1990-х по 2000-е годы Манн сосредоточилась на американском Юге, фотографируя Алабаму, Миссисипи и Луизиану для своей серии «Глубокий Юг» (2005), а также поля сражений Гражданской войны для серии «Последняя Мера» (2000). «Тысяча перекрестков», недавняя фотовыставка Манн, исследует идентичность американского Юга и отношения Манн с местом, где она родилась. Впервые работа была выставлена в Национальной галерее искусств в Вашингтоне в 2018 году и после много путешествовала. Манн – стипендиат Гуггенхайма, трижды получала стипендию Национального фонда поддержки искусств, а в 2001 году журнал TIME назвал ее «Лучшим фотографом Америки».

В заявлении жюри Prix Pictet, сэр Дэвид Кинг, председатель жюри, отметил: «Из всех возможных моментов истории, когда Prix Pictet мог бы обратить внимание на тему огня, сейчас самое подходящее время. Этим летом мы постоянно сталкивались с образом пожара в его самом пугающе разрушительном обличии… Конечно, огонь является наиболее непредсказуемым первоэлементом, и его различные лица присутствовали в работах, отобранных в шорт-лист премии. Жюри выбирала лучшего среди исключительных художников, каждый из которых продемонстрировал свое видение темы, временами бросая вызов нашему пониманию того, какой может быть фотография. И в частности, Салли Манн, которая в своей серии переосмыслила традиционный процесс создания фотографий, чтобы рассказать пугающую современную историю. В конце оживленных дебатов жюри было единодушно в своем решении, что именно она достойна стать победительницей 9-ой премии Prix Pictet».

Lisa Oppenheim, Pendant 1943/2021 (Version I), 2021. From the series: Smoke, 2021. Unique silver gelatin photograph. Courtesy of the artist and The Approach © Lisa Oppenheim, The Approach, London; Prix Pict

Lisa Oppenheim, Pendant 1943/2021 (Version II), 2021. From the series: Smoke, 2021. Unique silver gelatin photograph. Courtesy of the artist and The Approach © Lisa Oppenheim, The Approach, London; Prix Pict

Daisuke Yokota, Untitled, 2016. From the series: Matter / Burn Out, 2016 © Daisuke Yokota, Prix Pictet. Courtesy of the artist

Daisuke Yokota, Untitled, 2016. From the series: Matter / Burn Out, 2016 © Daisuke Yokota, Prix Pictet. Courtesy of the artist

Carla Rippey, Fashion, 2019. From the series: Immolation, 2009-2019 © Carla Rippey, Prix Pictet. Courtesy of the artist

Carla Rippey, Fire, 2010. From the series: Immolation, 2009-2019 © Carla Rippey, Prix Pictet. Courtesy of the artist

Brent Stirton, 2013. From the series: Burns Capital Of The World, 2013 © Brent Stirton, Getty Images, Prix Pictet. Courtesy of the artist and Getty images

Rinko Kawauchi, Untitled, 2001. From the series: Hanabi, 2001 © Rinko Kawauchi, Prix Pictet. Courtesy of the artist

Rinko Kawauchi, Untitled, 2001. From the series: Hanabi, 2001 © Rinko Kawauchi, Prix Pictet. Courtesy of the artist

Mark Ruwedel, Paramount Ranch Fire #4, 2019. From the series: LA Fires, 2017 -2020 © Mark Ruwedel, Gallery Luisotti, Los Angeles; Large Glass, London; Prix Pictet. Courtesy of the artist, Gallery Luisotti and Large Glass

Mark Ruwedel, La Tuna Canyon Fire/Beekeeper, 2017. From the series: LA Fires, 2017 -2020 © Mark Ruwedel, Gallery Luisotti, Los Angeles; Large Glass, London; Prix Pictet. Courtesy of the artist, Gallery Luisotti and Large Glass

Mak Remissa, Khmer Khmer Rouge soldiers took control Phnom Penh, 2014. From the series: Left 3 Days, 2014 © Mak Remissa, Prix Pictet. Courtesy of the artist

Mak Remissa, My grandmother assisted her sick husband to walk, 2014. From the series: Left 3 Days, 2014 © Mak Remissa, Prix Pictet. Courtesy of the artist

Joana Hadjithomas and Khalil Joreige, WONDER BEIRUT, The story of a Pyromaniac Photographer, 1998-2006. From the series: Wonder Beirut, 1998-2006 © Joana Hadjithomas and Khalil Joreige, In Situ Fabienne Leclerc, Paris, The Third Line, Dubai, Prix Pictet. Courtesy of the artists, In Situ Fabienne Leclerc and The Third Line

Joana Hadjithomas and Khalil Joreige, WONDER BEIRUT, The story of a Pyromaniac Photographer, 1998-2006. From the series: Wonder Beirut, 1998-2006 © Joana Hadjithomas and Khalil Joreige, In Situ Fabienne Leclerc, Paris, The Third Line, Dubai, Prix Pictet. Courtesy of the artists, In Situ Fabienne Leclerc and The Third Line

Fabrice Monteiro, Untitled#11, 2016. From the series: The Prophecy, 2013 – 2020 © Fabrice Monteiro, ADAGP, Prix Pictet. Courtesy of the artist and ADAGP

Fabrice Monteiro, Untitled#9, 2015. From the series: The Prophecy, 2013 – 2020 © Fabrice Monteiro, ADAGP, Prix Pictet. Courtesy of the artist and ADAGP

David Uzochukwu, Wildfire, 2015. From the series: In The Wake, 2015- 2020 © David Uzochukwu, Galerie Number 8, Brussels, Prix Pictet. Courtesy of the artist and Galerie Number 8

David Uzochukwu, Tectonic Shift, 2020. From the series: In The Wake, 2015-2020 © David Uzochukwu, Galerie Number 8, Brussels, Prix Pictet. Courtesy of the artist and Galerie Number 8

Christian Marclay, Untitled (Burning I), 2020. Image still from the series: Fire, 2020 © Christian Marclay, Fraenkel Gallery, Prix Pictet . Courtesy of the artist, Fraenkel Gallery and White Cube

Brent Stirton, 2013. From the series: Burns Capital Of The World, 2013 © Brent Stirton, Getty Images, Prix Pictet. Courtesy of the artist and Getty images

Christian Marclay, Fire, 2020. Video still from the series: Fire, 2020 © Christian Marclay, Fraenkel Gallery, San Francisco; White Cube, London; Prix Pictet. Courtesy of the artist, Fraenkel Gallery and White Cube

Работы фотографов из шорт-листа премии можно бесплатно посмотреть на сайте музея V&A до 9 января 2022 года.

Шорт-лист фотографов:

Джоанна Хаджитомас и Халил Жорейге (Ливан);

Ринко Каваучи (Япония);

Салли Манн (США);

Кристиан Марклей (США/Швейцария);

Фабрис Монтейро (Бельгия/Бенин);

Лиза Оппенгейм (США);

Мак Ремисса (Камбоджа);

Карла Риппи (Мексика);

Марк Руведель (США);

Брент Стиртон (Южная Африка);

Дэвид Узочукву (Австрия/Нигерия);

Дайсуке Йокота (Япония).

О премии:

Премия Prix Pictet была основана группой Pictet в 2008 году. Сегодня эта премия признана ведущей мировой премией в области фотографии. Каждая тема, цикл которой составляет примерно 18 месяцев, призвана способствовать обсуждению и дебатам по важнейшим вопросам устойчивого развития. Приз в размере 100 000 швейцарских франков присуждается за работу, которая наиболее ярко отражает тему премии.

Каждый цикл Prix Pictet проходит в рамках глобального турне, выставки проходят в более чем десятке мест, знакомя широкую международную аудиторию с работами фотографов, вошедших в список номинантов. Премия Prix Pictet сопровождается цветной книгой издательства teNeues, в которой подробно описываются работы фотографов из шорт-листа премии, а также избранные изображения из более широкой группы номинантов и эссе на тему цикла премии, написанные ведущими авторами.

Восемь предыдущих лауреатов Prix Pictet — Бенуа Аквин (Вода), Надав Кандер (Земля), Митч Эпштейн (Рост), Люк Делахайе (Власть), Майкл Шмидт (Потребление), Валери Белин (Беспорядок), Ричард Моссе (Космос) и Джоана Чоумали (Надежда).

Третья серия подкаста Prix Pictet A Lens on Sustainability, выпущенная 15 декабря 2021 года, объединяет мировых творцов, мыслителей и фотографов для обсуждения фотографии и устойчивого развития. Среди участников и приглашенных спикеров — Дон Маккаллин, Ханна Старки, Себастьяо Сальгадо и Тарин Саймон. Подкаст доступен через Spotify, Apple и на сайте Prix Pictet.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru