В издательстве «Иностранка» выйдет сборник детективных рассказов Жауме Кабре

Жауме Кабре — один из самых значительных современных писателей каталонской литературы; автор бестселлера «Я исповедуюсь».

Когда наступит тьма : рассказы / Жауме Кабре ; [пер. с каталан. А. Гребенниковой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 352 с.

В конце сентября издательство «Иностранка» выпускает книгу рассказов испанского писателя, филолога и публициста Жауме Кабре «Когда наступит тьма». Сборник мини-детективов автора впервые публикуется на русском языке.

«Один воспитанник сиротского приюта вырастает и мстит всем, кто его бросил. Одного изощренного вора крадет картина, которую он украл. Одна книга смотрит с полки на то, как один будущий нобелевский лауреат сходит с ума в день своего долгожданного триумфа. Один писатель сочиняет роман и грозит издателю покончить с собой, если книгу не напечатают. Один бывший солдат, уже совершенно лишившись рассудка, все не может забыть проигранную битву и гибель товарищей на поле боя…»

«”Когда наступит тьма” — ослепительный калейдоскоп, в котором перемешиваются и переплетаются истории бессердечия, глупости, гнева, алчности, недоразумений, недопонимания, страшных и смешных человеческих душ, людей во власти обстоятельств и страстей. Здесь у всех руки в крови, убивает каждый — нечаянно или нарочно, по зову души, по долгу службы или якобы по необходимости, в действительности или в грезах, — и едва ли найдется хотя бы одна абсолютно невинная жертва. Когда наступит тьма, виновны окажутся все».

Перевод с каталанского Александры Гребенниковой.

Жауме Кабре (р. 1947) — филолог, публицист, один из самых значительных современных писателей Каталонии; его книги переведены на десятки языков, их тиражи превышают миллион экземпляров, а его эпохальный роман «Я исповедуюсь» был удостоен многочисленных премий. Окончил филологический факультет Университета Барселоны.

В течение многих лет Кабре преподавал в Университете Льеды (Западная Каталония) и писал сценарии для каталанского телевидения. Свои первые произведения он начал писать в те годы, когда каталанский был запрещен франкистским режимом, а каталонские литераторы под страхом тюремного заключения печатались только в самиздате. Первый роман Кабре был опубликован в 1978 году, а следующие литературные работы прославили его как писателя.

В настоящее время Жауме Кабре живет в Барселоне. Помимо романов, новелл и коротких рассказов Кабре продолжает писать теле- и киносценарии, а так же книги для детей.

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