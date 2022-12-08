Выставка «Искусство и спорт» открывается в Omelchenko Gallery

В экспозиции представлены более 120 произведений молодых художников из большинства регионов России и стран СНГ, объединенных спортивной тематикой. Работы были отобраны по результатам опен-колла, который прошел в с июля по август этого года с участием более 1000 артистов. Произведения обращаются к разным видам искусства – от живописи до NFT. Выставка уникальна и охватывает множество разных видов спорта, подчеркивая его актуальность и значимость.

Идея проекта принадлежит Юрию Омельченко. Наблюдая союз Анастасии и Юрия Постригай, двух глубоко увлеченных своим делом профессионалов — искусствоведа и спортсмена, — он заметил, насколько органично искусство и спорт дополняют друг друга в реальности. «Убежден, что проект «Искусство и Спорт» необходим нашей стране. Объединить красоту физическую и духовную, открыть новые имена в искусстве, а также показать спорт глазами художников — вот главная цель проекта, которую мы стремились достичь», — говорит Юрий Омельченко.

«Искусство и спорт имеют много общего, и обе сферы многое черпают друг у друга. Спорт учит нас постоянно совершенствоваться и стремиться к победе, а искусство — нестандартно и креативно мыслить. Проект «Искусство и спорт» также стал выражением нашей с Юрой любви и способности объединять столь разные сферы в повседной жизни», — комментирует Анастасия Постригай.

Одна из задач проекта — привлечь спортсменов к искусству и дать им доступ в этот интересный мир. А для людей искусства спорт станет возможностью не только с азартом наблюдать за соревнованиями, но и впустить его в свою жизнь и дать своему телу дополнительный ресурс.

«Выставка имеет важное значение, так как показывает, что между разными сферами, на первый взгляд не связанными друг с другом, можно находить что-то общее и с их помощью объединять людей. Сейчас самое важное в нашем неспокойном мире — именно объединение людей вокруг одной идеи», — говорит Юрий Постригай.

Выставка «Искусство и спорт» пройдет с 15 декабря по 10 февраля в Omelchenko Gallery.

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