Певица Boni.ka подготовила сюрприз к дню всех влюблённых

Новый сингл «Lonely» - совмещение духовной лирики с цепляющим смысловым текстом.

«В этом треке я постаралась передать частичку своей любви, ведь каждая из нас должна хоть раз испытать эти прекрасные чувства, надеюсь у меня получилось», – говорит певица.

Артистка с необычной биографией, после перерыва в карьере, из-за травли в соцсетях, спустя всего семь месяцев после возвращения успела завоевать признание миллионов слушателей, её таланты отметили многие представители медиа индустрии, а президент Александр Лукашенко, перед релизом первого сингла, подарил Елизавете перьевую ручку, это стало роковым событием для карьеры артиста. Хочется отметить, что такие перьевые ручки президент Беларуси дарил только Си Цзиньпину, Путину и Назарбаеву.

«Я слышала много хейта в свой адрес, многие подумали что этот подарок каким-то образом может открыть все двери, хотя мои треки на тот момент брали только региональные радиостанции и каналы», – рассказывает Boni.ka.

Волна давления в СМИ придало Лизе только уверенность, хотя на это понадобилось не мало времени. В конце 2022 года состоялся первый сольный концерт в Минске, который прошёл на ура, а местный каналы и радиостанции наконец заметили нашу звездочку.

Послушать новый сингл можно на всех площадках.

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