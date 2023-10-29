Геологическая коллекция Музея Мирового океана пополнилась драгоценной окаменелой раковиной аммонита. Найдена раковина в Ульяновской области, в отложениях древнего моря мелового периода, обнажающихся на берегу Волги. Возраст этих отложений составляет 132—125 млн лет.

Экспонат уникален сразу по нескольким параметрам. Особенное уважение внушает его размер: диаметр раковины составляет 45 см, а её вес 16 кг! Но всё же главной особенностью является удивительный внешний вид самой окаменелости.

Одна из её сторон покрыта ярким слоем карбоната кальция – аммолитом. Это ископаемый перламутровый слой раковины. Он относится к драгоценным камням органического происхождения, месторождения которого довольно редки в мире. Его оптические свойства непревзойдённы: аммолит имеет эффект радужного сияния. Наш образец переливается от красно-оранжевого до жёлтого цвета. Есть в нём и оттенки зелёного.

Другая сторона нашего новичка представлена разновидностью кальцита - минералом симбирцитом, заполняющим камеры раковины, перемежаясь с прожилками пирита. Уникальность симбирцита в том, что в таком сочетании этот минерал встречаются только в одном месте в мире - в России, в Ульяновской области. Чтобы такой минерал образовался, понадобилась не одна геологическая эпоха. Назван минерал в честь города Симбирска (старого названия Ульяновска). Цвет симбирцита от желтого до коричневого. И поскольку он напоминает янтарь, то называют его волжским янтарем или симбирским кальцитом.

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