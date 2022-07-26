Креативные предприниматели Москвы узнают все об интеллектуальном праве

25 сентября начинается третий поток школы интеллектуального права «Креатус» для креативных предпринимателей города Москвы. На нем слушателям расскажут, как работает интеллектуальное право во всех творческих индустриях в целом и детально ― в том направлении, которое выберет каждый из них, научат эффективно использовать свой продукт и работать с современными цифровыми инструментами учета и оборота интеллектуальных прав. За месяц интенсивного обучения они также разберутся в законодательном регулировании креативных индустрий, поймут, как грамотно использовать нематериальные активы, а также узнают об актуальных технологических решениях для управления правами на креативный продукт. Подать заявку на участие можно здесь.

С начала года уже прошло два потока, выпускниками школы стали более 200 столичных предпринимателей, в числе которых представители крупных музыкальных лейблов, компаний, занимающихся анимацией и кинопродакшеном, дизайнеры и юристы, работающие с представителями творческих профессий, сценаристы и композиторы, а также многие другие специалисты. Все они получили удостоверение о дополнительном образовании и право бесплатно задепонировать один авторский продукт в сервисе n’RIS. Даже те, кто обладал базовыми знаниями в сфере интеллектуального права, отмечают, что открыли для себя много новых нюансов и деталей, подводных камней, с которыми приходится сталкиваться в практике, и помимо теории подробно ознакомились с реальными кейсами, разобранными педагогами. Также, представляя смежные профессии, многие выпускники уже готовы к новым эффективным коллаборациям, и у них появились свежие идеи, которые они готовы применять в своей деятельности и обсуждать с партнерами.

Все лекции и семинары проводят эксперты в области права и действующие юристы с внушительным опытом работы. Среди них ― директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, основатель центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслан Гацалов, исполнительный директор НП «Содействие развитию корпоративного законодательства», советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2-го класса Елена Авакян, доцент Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Константин Леонтьев, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, генеральный директор компании IPCodex Наталья Полианчик, консультант по юридическим вопросам, патентный поверенный РФ № 1507 Юрий Яхин, генеральный директор правового бюро «Омега» Геннадий Уваркин, первый заместитель генерального директора Московской государственной академической филармонии Елена Зубарева, театральный продюсер Марина Андрейкина, вице-президент Творческого союза художников России по правовым вопросам Константин Марков, руководитель юридической службы ФГУК «Государственный Эрмитаж» Марина Цыгулева.

«Креатус» ― первая образовательная программа, которая дает системные знания в области интеллектуального права творческим предпринимателям, не имеющим специализированного юридического образования. Она создана Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Главная задача «Креатуса» ― развивать московский креативный рынок за счет увеличения числа специалистов, способных не только производить качественный продукт, но и монетизировать его. Выпускники школы также смогут создавать новые проекты, которые повысят инвестиционный потенциал города, будут способствовать улучшению городской среды.

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