«Кремль в Измайлово» приглашает на Первый Всероссийский Фестиваль постной кухни

10 апреля 2022 года в «Кремле в Измайлово» пройдет Первый Всероссийский фестиваль постной кухни «Постимся Постом Праведным», в котором примут участие лучшие шеф-повара нашей страны, участники и победители мировых кулинарных конкурсов, а также шеф-повара из других стран.

Местом проведения фестиваля станет главная площадь Кремля в Измайлово, на которой расположен Храм Святителя Николая — приписной храм Московского Свято-Данилова монастыря, выполненный в древних традициях русского зодчества.

В храме Святителя Николая совершаются богослужения по воскресным и другим праздничным дням, при храме действует семейная воскресная школа, осуществляются молодежное, социальное и катехизаторское служения, проводятся различные встречи и беседы. В храме находится ковчег с частицами мощей святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

Гости Фестиваля познакомятся с исконными традициями русского народа, древними рецептурами монастырских блюд и со строгой традицией их исполнения.

Знаменитые шеф-повара на своих мастер-классах покажут и расскажут о возрождении традиций постной кухни в современных условиях.

Программа Фестиваля будет насыщенной, на главной площади Кремля в Измайлово посетители смогут познакомиться с самобытностью старинных рецептов блюд русской кухни, увидеть мастер-классы от знаменитых шеф–поваров, студентов кулинарных вузов и школьников, погулять по ярмарке, и конечно по традиции мы проведем флэш-моб «ДРУЖБА», с участием шеф-поваров и Алексея Сорокина, создателя Семейного Кулинарно-Гастрономического проекта «ПАПАШЕФ» и «Солдатская Каша» и руководителя Совета Отцов РОД «Семья Отечества».

Вкусное постное блюдо, приготовленное в огромной сковороде, смогут попробовать все гости!

В Боярском зале пройдет конкурс среди школьников и студентов кулинарных колледжей и Вузов.

По итогу конкурсов профессиональное жюри определит победителей.

В рамках фестиваля Московская Ассоциация Кулинаров организует конкурсы среди известных шеф-поваров и студентов Московских школ, колледжей и Вузов по теме «Постимся Постом Праведным».

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