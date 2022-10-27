На конференции в МАРХИ обсудили возрождение агиттекстиля

О новом прочтении знаменитого советского текстильного течения в современной моде на мероприятии, прошедшем 3 октября, рассказали эксперты российского бренда домашнего текстиля Mollen.

Конференция МАРХИ «Искусство в городе» направлена на то, чтобы открыть новые российские креативные бренды в сфере легкой промышленности, изучить их позиционирование и подход к производству. Одним из приглашенных экспертов конференции стал российский бренд домашнего текстиля Mollen.

На мероприятии специалисты Mollen провели лекцию на тему: «Агиттекстиль. Собиратели льна. Дом цветных снов Mollen». В своем выступлении эксперты рассказали о разработке эксклюзивных принтов, неоценимом вкладе Высшей школы средового дизайна МАРХИ в создание каждой коллекции и о том, как тщательно подбираются оттенки основной палитры бренда. Агитационный текстиль, или агиттекстиль, появился в Советской России в двадцатых годах прошлого века. Такой текстиль способствовал внедрению в общественное сознание новой идеологии. Полотна оформлялись орнаментами, в которые входили как традиционные элементы, например, цветы или огурцы, так и новаторские — серп и молот, трактор, колосья, фабрики, отражавшие общественно-политические процессы страны.

Вдохновившись агитационной стилистикой дизайнеры Mollen смогли воспроизвести советское наследие, взяв за основу главный постулат эпохи – созидательность труда. На постельном белье компании красуются собиратели льна в летнем поле, сельскохозяйственная техника, первоцветы и цветение льна изящного василькового оттенка.

Также Mollen поделилось своей уникальной разработкой – функциональным подходом к формированию комплектов постельного белья. В основе замысла лежит капсула, которая представляет собой набор изделий, прекрасно комбинирующихся между собой. Имея в арсенале 4-5 комплектов вы, в течение нескольких месяцев, можете не повторяясь, подбирать различные варианты, которые будут идеально вписываться в ваш интерьер или настроение. Специалисты МАРХИ создали эксклюзивную фирменную палитру Mollen, поэтому базовые и актуальные цвета гармонично сочетаются между собой.

«Mollen – молодой бренд с глубокими корнями: наследие трех поколений семьи швейных мастеров. В истории компании переплетаются детская мечта, искренний интерес к традициям и любовь к профессии. Узнать об этом вы можете из рассказа писательницы Анны Матвеевой, которая посвятила нам серию миниатюрной прозы «Сказы Моллен».» — отметил директор по развитию российского бренда домашнего текстиля Mollen, Алина Комлева.

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