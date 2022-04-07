26 апреля 2022 года Московский музей современного искусства представляет новую выставку «Механизм отчуждения» в рамках программы Образовательного центра ММОМА «Коллекция. Точка обзора». Проект обращается к одному из фундаментальных основ культурного мифа XX века – феномену отчуждения и энтропии, отрешенности и дистанцирования.

Аня Жёлудь. Мальчик. 2004. Предоставлено ММОМА

Ирина Нахова. Серая работа. 1973. Предоставлено ММОМА

Николай Вечтомов. Летящие миры. 1980. Предоставлено ММОМА

Эдуард Штейнберг. Без названия. 1989. Предоставлено ММОМА

Проблема отчуждения имеет богатый историко-философский опыт. Начиная с античности и до нашего времени это понятие менялось в зависимости от контекста, общественного строя и его проблематики. В отечественной философии развитие феномена отчуждения относится к советскому и постсоветским периодам. Отправной точкой создания выставки стала беседа Андрея Монастырского и Иосифа Бакштейна о методологической специфике московского концептуализма. В их диалоге «механизм отчуждения» упоминается как один из примечательных элементов его художественного языка и трактуется как немедленное предельное отчуждение от собственной продукции, будь то произведение, или простое бытовое высказывание.

У художников послевоенного периода и современных авторов данное значение трактуется иным образом: приобретает либо обобщенный характер, либо, наоборот, обостренный, где этот “механизм” оказывается средством побега или изоляции от слишком тяжелых, нестерпимых обстоятельств. Все этапы развития и различные варианты интерпретации данного феномена становится ключевым объектом рассмотрения в представленном проекте.

В пространстве экспозиции будут показаны произведения художников разных направлений второй половины XX века, состоящий из трех групп авторов: представители поствоенного искусства, концептуалисты 1970-х и наследники концептуалистов.

Выставка завершит работу 10 июля.

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