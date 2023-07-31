Крупнейший вуз Якутии предложил организовать Сибирско-Африканский консорциум

На полях II саммита Россия – Африка в г. Санкт-Петербурге Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) инициировал создание Сибирско-Африканского консорциума, чтобы объединить усилия региональных университетов-партнеров СВФУ и африканских вузов Нигерии, Камеруна, Мали и других стран.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев подчеркнул, что консорциум объединит университеты, заинтересованные в развитии сотрудничества с Россией для консолидации тематического направления сибирских вузов и распространения опыта СВФУ. Заинтересованность в присоединении к инициативе и свою поддержку уже выразили вузы-партнеры СВФУ – Университет Дуалы (Камерун) и Университет имени Ахмеда Баба (Мали).

«СВФУ уже обладает определенным опытом по участию и созданию консорциумов. В частности, в числе ведущих вузов России СВФУ вошел в сеть университетского сотрудничества «Российско-африканский сетевой университет» (РАФУ). В рамках деятельности нового консорциума СВФУ может занять свою неповторимую нишу – сохранение языкового и культурного разнообразия. Это направление может сильно заинтересовать африканские страны, так как проблема сохранения культурного, языкового разнообразия, трансформации и развития идентичности при промышленном освоении исконных территорий в условиях поликультурного государства является одной из главных для наших партнеров», – сообщил Анатолий Николаев.

Напомним, что на II саммите Россия – Африка в г. Санкт-Петербурге представители стран обсудили направления сотрудничества и способы взаимодействия. В рамках встречи также прошел российско-африканский экономический и гуманитарный форум.

Фото из архива участников мероприятия, СВФУ

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