САМАРА: «Октава ДМ» поддержала джазовый лагерь для музыкантов

R&D-центр «Октава Дизайн и Маркетинг» стал партнером Moving Club Camp — летнего джазового лагеря для молодых музыкантов в Самаре. В образовательную программу были включены лекции от сотрудников компании, а сцену оборудовали микрофонами из основной продуктовой линейки бренда.

Участники проходили образовательную программу и создавали свое творческое портфолио. На фестивальной сцене вокалисты джаз-бендов пели в концертный конденсаторный микрофон Октава МК-207, саксофоны и гитара начиающих музыкантов и звезд первой величины звучали в динамические микрофоны Октава МД-305. В качестве оверхедов были задействованы комплекты универсальных узкомембранных микрофонов МК-012.

«Творческое мероприятие объединило вокалистов, инструменталистов, звукорежиссеров, музыкальных менеджеров России и мировых звезд. Миссия летнего джазового лагеря — развитие джазового сообщества — нам близка. Мы считаем важным создание возможностей для профессионального роста молодых музыкантов в регионах, берем на себя обучение их работе с российской микрофонной техникой. Музыкальной школе “Меломания” мы подарили наши новые концертные микрофоны», — сообщила генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

В рамках Moving Club Camp состоялся большой джазовый фестиваль. Его хедлайнером стал квинтет народного артиста России – Игоря Бутмана, который высоко оценил качество микрофонов Октава и отметил, что в его микрофонном парке есть ленточный МЛ-52-02 и Октава МК-012. Принято решение о дальнейшем сотрудничестве бренда с музыкантом, дискография которого насчитывает 17 альбомов, включая записи с крупнейшими джазовыми звездами, такими как Чик Кориа, Рэнди Бреккер, Джек Деджонетт, Джон Патитуччи и другими. Специально для участников была организована встреча, на которой исполнитель поделился знаниями, рассказал о своем творческом пути и ответил на вопросы, в том числе о микрофонах Октава.

«Я знал, что Игорь Михайлович знаком с российскими микронами Октава. В 2019 году он принимал участие в знаковом концерте, организованном в зале Государственной думы, где были представлены лучшие российские инструменты. Многие из них прозвучали тогда в микрофоны Октава. Мы обсудили, что в условиях, когда европейские производители микрофонов уходят с нашего рынка, отечественные микрофоны должны занять достойное место в российских школах искусств, учреждениях культуры, на концертных площадках. Надеюсь, что в такой ситуации государственный заказ обеспечит восстановление цепочки поставок и высокое качество импортозамещения. А значит, наши вокалисты и инструменталисты смогут продолжить создавать и исполнять значимые произведения», — рассказал руководитель проекта Moving Club Camp Денис Рыбаков.

Официальный дистрибьютор бренда Октава компания «ЗвукПроект» организовала интерактивную выставочную зону, где участники лагеря могли поработать с такими моделями микрофонов Октава, как широкомембранные конденсаторные МК-115, МК-117, c ленточным микрофон МЛ-52-02 и другими.

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