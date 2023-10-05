Александр Синельников с Марией Тарасевич и Амарией

Открытие нового сезона проекта Марии Тарасевич и Амарии «Культурные Среды» прошло по обыкновению в MODUS Hall при полном аншлаге.

Равноденствие - такой стала тема по выбору патрона приема - известного бизнесмена, благотворителя и поэта Александра Синельникова. Чтецом, открывшим программу строками Набокова и стихотворением, специально подготовленным патроном по теме вечера, выступил поэт и адвокат Пол Маркасов (Литературный клуб, коллегия Де-юре).

Для гостей прозвучала новая программа Народного артиста России, выдающегося пианиста маэстро Даниила Крамера и солистки оркестра Игоря Бутмана, секстета Ильи Морозова, блестящей джазовой певицы - Виктории Кауновой. Известные песни из советских кинофильмов в джазовых аранжировках, авторские композиции и мировые хиты в виртуозном прочтении музыкантов с участием Григория Зайцева (контрабас) и Давида Ткебучавы (ударные) были приняты залом с восторгом.

Кульминацией вечера стало танго в исполнении Александра Синельникова и лауреата международных конкурсов Ирины Добровой. Номер был специально поставлен для «Культурных Сред» на песню, написанную композитором и певицей Амарией на стихи Александра Синельникова. Партнерами традиционной Интеллектуальной викторины стали шоколадное ателье Аллы Комиссаровой «La Princessе Choсo» и обладатель золотой медали Пьера Кардена и премии Вячеслава Зайцева, создатель авторских изделий из меха и кожи - Вера Черепова. В подарок собравшимся дизайнер провела модный показ эксклюзивных изделий из меха.

Виктория Каунова и Мария Тарасевич

Дизайнер Вера Черепова

Маэстро Даниил Крамер

Пол Маркасов

Александр Синельников и Ирина Доброва

Фото – Кирилл СЕРГИЕВСКИЙ

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