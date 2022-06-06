КУРСК: Музей военной истории РВИО открыл музей, посвященный детям – участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1 июня 2022 года, в День защиты детей, в Курске открыта новая экспозиция музея «Юные защитники Родины». Она была создана Музеем военной истории Российского военно-исторического общества в ходе реализации творческого проекта, посвященного подвигу детей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Уникальный музей появился еще в советское время, в 1977 году. Фондовая коллекция, которая сейчас насчитывает около 30 тысяч мемориальных предметов, документов, фотографий, личных вещей детей-фронтовиков, была собрана самими юными защитниками Родины во главе с ветераном Кларой Александровной Рябовой.

К началу XXI века назрела необходимость в новом помещении и обновлении экспозиции. По инициативе Российского военно-исторического общества и лично Советника Председателя РВИО Р.И. Мединского музей получил новый облик и экспозиционные пространства. Разработкой концепции обновленного музея занимался Научный коллектив РВИО и сотрудники курского музея «Юные защитники Родины», а над реализацией проекта трудились специалисты Музея военной истории РВИО.

В мероприятии, приуроченном к Международному Дню защиты детей, приняли участие: Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский; Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев; Губернатор Курской области Роман Старовойт, Исполнительный директор Музея военной истории РВИО Елена Синицина.

В этот же день был открыт и мемориал «Сынам полков», олицетворяющий Детство, вставшее на защиту мира. «Это первый такой памятник в нашей стране и единственный музей, посвященный сынам полка, в мире» — сказал Владимир Мединский.

Председатель РВИО передал в музей «Юные защитники Родины» личное дело самого юного летчика войны Аркадия Каманина и более 1400 уникальных документов из архива Минобороны. Документы были выявлены учеными РВИО в ходе работы над музеем.

После торжественной церемонии состоялась первая экскурсия по обновленной экспозиции музея «Юные защитники Родины». Теперь его можно посетить с понедельника по субботу с 9-00 до 17-30, выходной день — воскресенье. Последний четверг каждого месяца — санитарный день.

Адрес: Курск, ул. Сумская, д. 6.

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