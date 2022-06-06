Выставка «Точки зрения» открывается в Музее русского импрессионизма

С 9 июня по 2 октября 2022 года Музей русского импрессионизма представит выставку «Точки зрения». Через сопоставление автопортретов и портретов художников кураторы расскажут о развитии жанра портрета и способах представления человека на рубеже XIX–XX веков. В экспозицию войдут работы Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Владимира Татлина, Зинаиды Серебряковой, Наталии Гончаровой и других.

Роберт Фальк. Лиза в голубой шали. 1909. Орловский музей изобразительных искусств

Николай Сапунов. Портрет художника Н.Д. Милиотти. 1908. Государственный русский музей

Мартирос Сараян. Автопортрет. Государственный музей Востока

Владимир Татлин. Автопортрет. Костромской государственный музей

Ольга Делла-Вос-Кардовская. Автопортрет. 1917. Государственный русский музей

Борис Кустодиев. Портрет Федора Шаляпина. 1921. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

Михаил Ларионов. Автопортрет с невестой. 1924. Государственная Третьяковская галерея

Исаак Бродский. Автопортрет с дочерью. 1911. Научно-исследовательский музей при Российской Академиии художеств, Санкт-Петербург

Борис Кустодиев. Портрет Исаака Бродского. 1920. Научно-исследовательский музей при Российской Академиии художеств, Санкт-Петербург

Мария Фаворская-Дервиз. Автопортрет с мужем. 1913. Собрание семьи Фафорских-Шаховских, Москва

Владимир Фаворский. Автопортрет с женой. 1913. Собрание семьи Фафорских-Шаховских, Москва

Виктор Барт. Двойной портрет. 1911. Костромской музей-заповедник

Василий Беляшин. Автопортрет с самоваром. 1922. Собрание Р.Д. Бабичева, Москва

Наталия Гончарова. Автопортрет в старинном костюме. 1907-1908. Государственная Третьяковская галерея

Александр Родченко. Автопортрет. 1920. Частное собрание, Москва

Варвара Степанова. Автопортрет. 1920. ГМИИ им. А.С. Пушкина

Елизавета Потехина. Портрет Роберта Фалька. 1910-е. Музей-заповедник Абрамцево

Роберт Фальк. Автопортрет с завязанным ухом. 1921. Государственная Третьяковская галерея

Филипп Малявин. Портрет А.П. Остроумовой. 1896. Государственный русский музей

Анна Остроумова-Лебедева. Автопортрет. 1900-е. Собрание KGallery, Санкт-Петербург

Осип Браз. Портрет художника Сергея Васильевича Иванова. 1903. Государственная Третьяковская галерея





Сергей Иванов. Автопортрет. 1895. Тюменское музейно-просветительское объединение

Александра Платунова. Автопортрет. Конец 1910-х. Чувашский государственный художественный музей, Чебоксары

Константин Чеботарев. Портрет Александры Платуновой. 1933. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Зрители смогут проследить, как изображали себя сами мастера и какими их видели современники — живописцы, графики, скульпторы. Реалисты и новаторы, участники «Мира искусства» и «Голубой розы», школы Павла Филонова и «Бубнового валета» пишут автопортреты и портреты друг друга, демонстрируя схожесть или принципиальное различие «точек зрения».

В экспозиции встретятся реалистическая традиция психологизма, импрессионистический лиризм, символистская театральность и кубистический эксперимент. Если некоторые пары автопортретов и портретов оказываются практически идентичны по стилистике — как, например, практически беспредметные образы Александра Родченко и Варвары Степановой, то другие обыгрывают разницу манер — это автопортрет Михаила Ларионова парижского периода и его портрет кисти Наталии Гончаровой.

В портретных образах находят отражение личные взаимоотношения художников: профессиональные, как у Ильи Репина и Исаака Бродского; дружеские, как у Бориса Кустодиева и Ивана Куликова; семейные, как у четы Фаворских или Кардовских. В начале века в портретах появляются и новые мотивы — зеркала, маски, карнавальные или старинные костюмы, картины-в-картине, окна, средневековые города в качестве фона или даже городские микромиры.

Выставка будет сопровождаться рядом открытий. Впервые будут экспонироваться «Автопортрет с неизвестной» Михаила Ларионова из собрания Государственной Третьяковской галереи, а также работа Роберта Фалька «Лиза в голубой шали» из коллекции Орловского музея изобразительных искусств, ранее не представленная в Москве. Широкая публика познакомится с малоизвестными именами, среди которых Виктор Барт — соратник Михаила Ларионова, Лев Зевин — ученик Роберта Фалька и Владимир Бехтеев — участник объединения «Синий всадник».

Посетители увидят произведения из Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, ряда федеральных и региональных российских музеев, а также частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. Автопортреты и портреты будут дополнены архивными фотографиями, которые позволят провести параллели с реальным обликом художника и его артистическими интерпретациями.

В каталог выставки «Точки зрения» вошли статьи искусствоведов Софьи Багдасаровой об эволюции жанра портрета в мировом искусстве и Елены Якимович о русском фотопортрете. Выставка будет сопровождаться просветительской программой для детей и взрослых.

«ТОЧКИ ЗРЕНИЯ: ФЁДОР ШАЛЯПИН»

Спецпроект на третьем этаже музея предлагает посмотреть на Фёдора Шаляпина собственными глазами артиста и глазами его современников. Знаменитый певец покорял публику по обе стороны океана, а в свободное от театра время увлекался живописью, графикой и скульптурой. На выставке будут представлены автопортреты, фотографии, сценические костюмы, а также произведения его друзей-художников.

Обладая незаурядными внешними данными и ярким характером, Шаляпин зачастую становился моделью для талантливейших мастеров эпохи, изображавших его в жизни и на сцене. Посетители увидят работы Константина Коровина, Александра Головина, последний прижизненный портрет артиста, выполненный Василием Шухаевым, и бронзовый бюст работы Паоло Трубецкого.

Выставка также познакомит с Фёдором Шаляпиным — мастером перевоплощения, убедительно исполняющим на сцене разные роли и партии. Знаменитые образы Ивана Грозного и Бориса Годунова, Демона и Фарлафа, Дона Базилио и Дон Кихота, созданные оперным певцом, будут соседствовать в экспозиции с масштабным живописным портретом кисти Бориса Кустодиева, пожалуй, самым узнаваемым изображением артиста.

Благодаря театру Фёдор Шаляпин всегда был тесно связан с художественным миром. Он брал уроки лепки у скульптора Ильи Гинцбурга, пробовал свои силы в живописи и графике, экспериментировал с различными техниками и материалами.

Дополнят впечатление об артисте-художнике архивные фотографии и аудиозаписи его выступлений.

Произведения из фондов Государственного академического Большого театра России, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Российского национального музея музыки и других государственных и частных собраний составят многогранный образ Фёдора Шаляпина — легендарной фигуры начала ХХ века.

Николай Харитонов. Портрет Федора Шаляпина. 1916. Музей А.М. Горького. ИМЛИ РАН, Москва

Федор Шаляпин. Этюд грима Дона Базилио. Опера Севильский цирюльник Джоаккино Россини. 1912. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

Василий Шухаев. Портрет Федора Шаляпина. 1934. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

Борис Кустодиев. Портрет Федора Шаляпина. 1921. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

Федор Шаляпин. Портрет Ильи Репина. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

Федор Шаляпин. Автопортрет. 1912. Музей Государственного Академического Большого театра России, Москва

Константин Коровин. Портрет Федора Шаляпина. 1921. Российский национальный музей музыки

Александр Головин. Портрет Федора Шаляпина. 1906. Музей Государственного Академического Большого театра России, Москва

Юрий Анненков. Федор Шаляпин в роли Ивана Грозного. Опера «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова. 1916 Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

Пауль Ван Бремпт. Афиша к опере «Дон Кихот» Жюля Массне. 1910. Музей Государственного Академического Большого театра России, Москва

Александр Головин. Портрет Федора Шаляпина в роли Фарлафа. Опера «Руслан и Людмила» Михаила Глинки. 1907. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

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