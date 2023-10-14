Никола де Куртейль, корректнее Николя де Куртей (фр. Nicolas de Courteille) — французский и русский художник, академик живописи.
Родился в 1768 году, Париж — умер 1830.
Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023.
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