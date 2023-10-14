Князь Борис Григорьевич Юсупов — московский (1740-1741) и петербургский (1749-1750) губернатор, действительный тайный советник (с 1740), камергер.
Родился 18 (28) июля 1695 — умер 26 февраля (9 марта) 1759.
Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023.
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