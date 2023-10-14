Сергей Борисович Кузнецов – советский и российский автор песен, музыкант, композитор и поэт, основатель и первый руководитель группы «Ласковый май» (1986), а также целого ряда других групп: «Мама» (1989) (песни группы «Мама» стали широко известны благодаря их исполнению «Ласковым маем»), «Маугли» (1990), «Чернила для пятого класса» (1992), «Чернильное небо» (2000), «Стекловата» (2001), «Новые формы» (2004), «Радуга ночью» (2006), «ALIS» (2001), «Ангел и Кот» (2007), «Spice boys» (2011). Автор хитов «Белые розы», «Розовый вечер», «Маскарад», «Седая ночь», «Старый лес», «Лето», «Тающий снег», «Медленно уходит осень», «Глупые снежинки», «Вечер холодной зимы», «Что ж ты лето», и других.

Родился 6 января 1964, Медногорск, Оренбургская область, СССР. Умер 7 ноября 2022 года в Оренбурге, Россия.

1. «Опять придет седая ночь…». 2023

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