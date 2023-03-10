Персональная выставка Ирины Дубровской «Картография стихий» открылась в галерее a-s-t-r-a

7 марта в галерее a-s-t-r-a состоялось открытие персональной выставки Ирины Дубровской*. Произведения художницы находятся в собрании ГТГ, в многочисленных частных и корпоративных коллекциях в России, Западной Европе и Австралии.

Ирина Дубровская. Улыбка бытия. 2018. Архивные карты, тушь, 125 х 68 см

На выставке представлены работы, созданные художницей за последние 10 лет. В первой серии — «Глобусы» — она стремится соединить образ Земного шара с микрокосмом человеческой жизни. Эта серия была начата художницей в 1993 году и продолжается ею по сей день. Бесконечная картина мира интерпретируется Ириной Дубровской каждый раз по-новому, сохраняя при этом три качества: сюжет на вечную тему, бесконечность, а также гармония изображения, наносимого на идеально круглую поверхность глобуса. Вторая серия — работы на навигационных картах. Карты были найдены на чердаке старого дома и сначала использовались просто как бумага для рисования, но постепенно нанесенные на них пометки неизвестного мореплавателя стали направлять поток мыслей художницы.

Ирина Дубровская не разделяет своё творчество на жанры. Свой стиль она называет «примитивный концептуализм», где «примитивный» — это нечто базовое, древнее, естественное, а «концептуализм» — способность пропускать правила мира через себя. Европейские кураторы определяют искусство Ирины как «одушевленные метафоры». Это искусство знаний и размышлений, а также это фантастической красоты рисунок в духе великих европейских мастеров.

«Изначально она была прогрессивной художественной молодёжью в позднем СССР. Великолепное и сложное профессиональное образование, работа в мегагигантском государственном Комбинате по производству идеологических фетишей и суперобъектов и невероятное желание делать искусство с уникальным смыслом. Искусство прожитое самостоятельно, состоящее из лепестков цивилизации пролетающих через частную, уникальную, неповторимую жизнь. Искусство обладающее своим неповторимым голосом для воспроизведения глубоких, прекрасных и далеко не простых переживаний человека мыслящего. Оказавшись в городе музыкантов и художников Берлине (Западном свободомыслящем Берлине) Ирина оказалась дважды любимицей этого удивительного места. Сложно сказать что на что влияло успех ли музыкантом группы Unterwasser, где искусство Ирины действительно обрело голос в текстах группы и в её музыкальных партиях или особенное нежное внимание Берлинской Академи дер Кунст к молодой художнице из СССР. В результате способность рисовать великолепно и создавать монументальные образы «государственного» качества, но с проникновенным поэтическим содержанием принесли Ирине Дубровский не только любовь профессионалов, но и мировую славу, совершенно случайно. На фоне именно её граффити на поверхности Берлинской стены в 1990 Pink Floyd cыграли свой, изменивший мировое сознание, концерт – The Wall. Сейчас Ирина Дубровская, вместе с искусством занята гуманитарной деятельностью и писательством и обратно искусством и музыкой».

Выставка завершит работу 28 марта 2023 года.

Елизавета ПЛАВИНСКАЯ, художник, искусствовед, критик, член Общероссийской Ассоциации искусствоведов, член международной ассоциации искусствоведов AICA, член секции художников книги МСХ

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* Ирина Дубровская — художник, художник-монументалист, график, автор и участник перфомансов, писатель, автор сборника рассказов «Пятистенок», выпущенный в издательстве «Ломоносов» в 2019 году. Автор идеи, текстов и музыкальных композиций группы «Ersatzmusika» (Берлин). С 2005-2011- регулярные выступления с группой в городах Германии, Бельгии Австрии.

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