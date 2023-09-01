Лариса Долина, SHAMAN, ZIVERT, Ольга Бузова и другие звезды выступили на юбилейном концерте «День знаний со звёздами в Кремле»

В Государственном Кремлёвском Дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив прошла праздничная программа, приуроченная к началу учебного года — «День знаний со звёздами». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов зачитал со сцены Кремля участникам и гостям праздничного концерта приветствие президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил, что это мероприятие является одним из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года.

Светлый и масштабный концерт проводится Школой эстрадного искусства Юрия Гончара в ГКД пятый год подряд. И каждый раз это незабываемый праздник для детей и взрослых: весёлый, зажигательный и танцевальный.

По традиции на главную сцену страны вышли лучшие российские артисты: ZIVERT, Клава Кока, Лариса Долина, SHAMAN, Пелагея, Лев Лещенко, Ольга Бузова, Хабиб, Наташа Королёва, Ваня Дмитриенко, Александр Буйнов, Александр Панайотов, Люся Чеботина, AMIRCHIK, Диана Гурцкая, «Новые самоцветы», Стас Пьеха, Вера Алдонина, Глеб Матвейчук, Лиза Долженкова, Родион Газманов, Александр Еловских, дуэт «ЭЛиПС», Шоу-балет «ТОДЕС», эстрадный хор Юрия Гончара и многие другие. Вели концерт: Екатерина Гусева и Александр Олешко.

В этом году в концерте «День знаний», наряду со звёздами, участвовали 180 талантливых детей — победителей всероссийского детско-юношеского музыкального марафона «МузЛето». В течение нескольких месяцев организаторы марафона принимали заявки от одарённых детей и подростков в девяти федеральных округах РФ, включая присоединённые территории. Всего членами профессионального жюри, в которое вошли представители творческих профессий, было прослушано более 1 600 вокальных номеров.

«День знаний со звёздами в Кремле» это не только незабываемый ежегодный музыкальный праздник, но и прекрасное место встречи и общения для подрастающего поколения и их близких. Гостями концерта стали дети из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей̆, семьи из ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО. Для организаторов мероприятия было важно подарить каждому ребёнку незабываемое путешествие в мир музыки, добра и веры.

Все артисты, выступавшие в этот вечер на сцене Кремля, поздравили учеников, их родителей, а также учителей с праздником и пожелали им успехов в новом учебном году.

Zivert, российская певица:

— Хочу пожелать молодежи по-настоящему стремиться к поиску и к знанию. Это всегда ведет к огромному личностному росту, но, конечно, хочется, чтобы и не забывали, что помимо мозга, обязательно нужно слушать, куда ведет сердце.

Ольга Бузова, российская певица, телеведущая:

— Для меня 1 сентября это не только День знаний, но и возможность открывать для себя новые книжки и новые горизонты. Я хочу пожелать всем нам прекрасного учебного нового года! Хочу сказать всем первоклассникам, старшеклассникам, студентам, всем абсолютно, никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас, ведь жизнь одна!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.