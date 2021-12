Выставка «Ваше сообщение отправлено» открывается в Музее криптографии

Первая временная выставка Музея криптографии объединит три художественных высказывания на тему коммуникации и гиперподключенности в современном мире. Выставка откроется 21 декабря одновременно с самим Музеем. В проекте представлены арт-работы художника Stanza (Великобритания), российского художника Дмитрий Морозов :vtol:, а также исследовательской группы — Владан Йолер вместе с Share lab (Сербия). Выставка станет первой частью двухчастного проекта о цифровой среде коммуникации. Куратор проекта – Анна Титовец.

Мы отправляем и получаем тысячи сообщений каждый день. Развитие цифровых технологий формирует современную культуру во многих аспектах — от привычек и специфических слов, которые незаметно вошли в нашу жизнь как следствие ежедневного взаимодействия с веб-браузерами, приложениями и гаджетами, до индивидуальных «пузырей» информационной среды, которые формируются для каждого из нас алгоритмами на основе нашего поведения в интернете. Мы доверяем переписку с коллегами, разговоры с любимыми и незнакомыми, частную информацию о нас разветвленной инфраструктуре сети интернет, принимая правила медиума, но не задумываясь о его внутренней архитектуре.

Ежесекундно мы и окружающие нас гаджеты оставляют «цифровые следы», а тысячи невидимых нам алгоритмов анализируют информацию, которая оставлена нами вольно или невольно в сети. Каждое отправленное сообщение — это не просто акт коммуникации, но и часть гигантской базы данных, которую накапливает цифровое пространство.

Выставка «Ваше сообщение отправлено» и ее участники обращают внимание на различные аспекты коммуникации в цифровую эпоху, где все люди являются частью одной «гиперсети».

Так, масштабная инсталляция «Машина Немезиды» английского художника Stanza предлагает взглянуть на современный мир как на кибер-мегаполис, ландшафт которого создан из электронных плат, в которые встроены сенсоры, считывающие различные данные из окружающего мира. Таким образом, инсталляция обнажает физическую составляющую нашей цифровой жизни. Художник подчеркивает многослойность технологического мира как большой базы данных, в которой встает вопрос о контроле за личной информацией и технологиях как инструменте контроля над нашей жизнью.

Работа Transmitter Дмитрия Морозова (::vtol::), созданная специально для выставочного проекта в Музее Криптографии, обращается к метафоре процесса передачи сообщения как такового, где абстрактная кинетическая система — цепь из маятников — обеспечивает этот процесс. Каждое касание маятников друг друга, в которые интегрированы RFID датчики — шаг в передаче сообщения к финальной точке.

Исследование «Фабрика алгоритмов Facebook» Владана Йолера и Share lab (Сербия) предлагает своего рода анатомическую схему, которая вскрывает политэкономическую подоплеку социальных сетей и показывает, как алгоритмы интерпретируют каждый клик в сети facebook.

Выставка является первой частью двухчастного проекта о цифровой среде коммуникации. Вторая часть под названием “Ваше сообщение доставлено” будет посвящена проблематике, связанной с вопросами приватности и анонимности в современном мире.

Ниже мы публикуем краткие биографии художников:

Stanza (Великобритания) – медиахудожник, работает с темой интернет-среды, на протяжении последних 30 лет создает масштабные инсталляции и представляет их в музеях и на фестивалях по всему миру. Работы художника были представлены на более чем ста выставках, в том числе на Венецианской биеннале, в Музей Виктории Альберта, в Tate Britain, на Биеннале в Сиднее, Музее современного искусства в Мексике, ICA London, Биеннале Сан-Паулу и других. В Москве художник представляет свою работу впервые.

Дмитрий Морозов / ::vtol:: (Россия) – художник, исследователь. Работает на пересечении искусства, науки и технологий, создавая роботизированные инсталляции, гибридные и интерактивные проекты. Его произведения были представлены на различных выставках и фестивалях, в том числе в ГЦСИ, MMOMA, Музее “Гараж”, Государственной Третьяковской галерее, Электромузее, Laboratoria Art&Science Space (Москва), ZKM | Центре искусств и медиатехнологий (Карлсруэ), Boulder Museum of Contemporary Art (Боулдер), National Taiwan Museum of Fine Arts (Тайчжун), SIGGRAPH 2016 (Анахайм) и ряда других крупных фестивалей, таких как Mirage (Лион), Ars Electronica (Линц), Future Everything (Манчестер) and CTM (Берлин).

Лауреат Премии им. Сергея Курехина (2013), Prix Cube (Франция, 2014). Почетные упоминания: VIDA 16.0 (Испания, 2014), Ars Electronica (Австрия, 2015, 2017).

Share Lab (Сербия), частью которой является профессор Владан Йолер – исследовательская группа, базирующаяся в Сербии, в рамках которой была создана лаборатория исследования и изучения данных, технических аспектов, затрагивающих общество, возникающих на стыке между технологиями и обществом. В большинстве случаев метод группы не опирается на доступные данные, а основан на получении информации с помощью различных инструментов анализа открытых сетей или данных, полученных с помощью специальных приложений или оборудования.

Команда Share Lab состоит из профессора Владана Йолера, Андрея Петровски, доктора Джордже Кривокапича, Душана Острачанина, Николы Котура, доктора Яна Красни, Кристиана Лукича, Милоша Станоевича, Оливии Солис Виллаверде, Тамары Павлович.

Анна Титовец [Intektra] — медиа- и видеохудожница, куратор в области цифровых и новых медиа, культуролог. Основатель и программный директор фестиваля аудиовизуальных экспериментов и медиаискусства Plums Fest, куратор множества фестивалей и событий в сфере медиаискусства в России и Европе. Как художница работает преимущественно с видео, интерактивными и mixed-media инсталляциями. Работы художницы были представлены на выставках и фестивалях в Линце, Баз

