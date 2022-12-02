Лауреаты TopHit Music Awards получают свои награды, несмотря на отмену церемонии

Портал TopHit объявил о торжественном вручении наград победителям TopHit Music Awards Russia 2021-2022 годов.

Очередная церемония вручения премий TopHit Music Awards должна была состояться в апреле 2022 года в Москве, но ее отменили из-за сложной геополитической ситуации. Несмотря на это, лидеры номинаций обязательно получат заслуженные награды.

- Каждый лауреат получает наградную табличку,- рассказал директор “TopHit Россия” и исполнительный продюсер Top Hit Music Awards Павел Балашов. - Соответственно, у самых популярных артистов со временем образуется своеобразный «иконостас» из наших наград. По сути, это и есть наглядное свидетельство ежегодных достижений звезд. В этом году награды мы вручаем артистам лично или отправляем в их офисы с курьерами. Победители в знак признательности записывают видеообращения к TopHit и к своим поклонникам с теплыми словами.

Top Hit Music Awards — музыкальная премия, ежегодно вручаемая интернет-порталом TopHit исполнителям самым популярных на радио и в интернете хитов, а также авторам песен, продюсерам и рекорд-лейблам. Победители определяются показателями эфирной и стриминговой статистики, собираемой TopHit, жюри и судейство не используются.

Самыми ротируемыми российскими артистами на радио по итогам 2021 года стали Дима Билан, певица Zivert, группа Artik & Asti, диджейский проект Filatov & Karas. Самым популярным русскоязычным радиохитом 2021 года стала песня «Венера-Юпитер» в исполнении Вани Дмитриенко.

- TopHit в течение многих лет собирает радиоэфирную и стриминговую статистику по всем песням, клипам и исполнителям, затем публикует её в виде недельных, месячных, годовых чартов – говорит основатель платформы TopHit и музыкальной премии TopHit Music Awards Игорь Краев. - Собрав итоговые цифры ротаций за год, мы определяем сначала пятерки номинантов, а следом — и лауреатов. Самая точная и релевантная статистика у нас по радиостанциям - сейчас их в базе TopHit более полутора тысяч. Из них более шестисот — российские. Кроме TopHit, по радио такую работу в России не делает больше никто. Помимо этого видеохостинг YouTube каждую неделю присылает нам статистику о просмотрах клипов в России. При подведении музыкальных итогов 2021 года мы также учитывали данные о прослушиваний музыки в России на крупнейшей стриминговой платформе Spotify.

В ближайшее время портал TopHit представит самые популярные радиохиты и лучших исполнителей популярной музыки в России по итогам 2022 года, а также объявит о сроках проведения церемонии Top Hit Music Awards Russia 2023.

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