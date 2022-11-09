Заключительная выставка межрегионального проекта «Живописная Россия» откроется в Москве

15 ноября 2022 года в Московском доме художника откроется заключительная выставка Седьмого межрегионального проекта «Живописная Россия». В этом году он посвящен искусству молодых авторов.

Организатором выступил Творческий союз художников России (ТСХР) при поддержке Минкультуры России. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Первая выставка проекта прошла в августе в выставочном центре «Галерея» г. Ижевска, в сентябре экспонировалась в Выставочном зале Вятского художественного музея, в октябре в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств.

Выставка «Живописная Россия. Искусство молодых» будет открыта для посетителей в пространстве Московского дома художников до 19 ноября 2022 года.

Каждый из 7 кураторов проекта представит группу из 6–8 молодых художников, являющихся, по их мнению, самыми яркими представителями того или иного направления в современной станковой живописи. В общей сложности на выставке будет представлено более 100 работ.

По словам руководителя проекта Евгения Ромашко, сопоставление произведений ярких молодых художников, представляющих различные художественные школы, даст возможность исследовать актуальные тенденции в этом сегменте современного искусства. «В результате проведения выставочного проекта возникнет целостный образ, отображающий разнообразие молодежного творчества, культурные ценности и неповторимость искусства России», – отмечает он.

Проект «Живописная Россия» на протяжении всей истории своего существования поддерживает традиционные академические и новаторские направления современной станковой живописи. В разные годы в той или иной степени молодые художники принимали участие в качестве ярких представителей разных школ, направлений и течений. Проект этого года является логическим продолжением прошлогоднего проекта «Живописная Россия. Школа будущего», который был посвящен основным пластическим тенденциям станковой живописи и особенностям преподавания в ведущих учебных заведениях страны.

В этом году организаторы посвятили проект молодым авторам, чье творчество уже сложилось под влиянием разных факторов: исторического контекста русской и российской живописной традиции, региональных течений, особенностей школы того или иного учебного заведения, творчества учителей и наставников.

Проект проводится ежегодно с 2016 года и направлен на популяризацию современной российской станковой живописи. С этого времени выставки в рамках проекта прошли в Пскове, Ставрополе, Москве, Кирове, Смоленске, Саранске, Ижевске, Новосибирске, Харбине, Благовещенске, Тюмени, Казани и Владимире. В проекте приняли участие более 300 художников и кураторов.

Евгений Ячный. Утренний кофе с лимоном. 2018. Холст, масло, 80х80 см

Иван Теньков. Отражение. 2021. Холст, темпера, 60х60 см

Кирилл Струков. Тени. 2021. Холст, масло, 80х100 см

Александр Савенко. Обувь на любой вкус. Из цикла «Ростовские контрасты». 2021. Холст, масло, 85х130 см

Дарья Румянцева. Пиит и муза. 2020. Холст, масло, 120х108 см

Екатерина Попченко. Мясной отдел. 2018. Холст, акрил, 90х100 см

Олег Ожогин. Последняя вода. 2022. Холст, масло, 75х135 см

Анастасия Нестерова. Горячая вода. 2022. Холст, смешанная техника, 147х105 см

Сергей Назаров. Прометей. 2016. Холст, масло. 125х95 см

Виктор Назаров. Беги. 2021. Холст, акрил, 100 см

Никита Могильцев. Уверенность. 2018. Холст, масло, 135х180 см

Антон Мелентьев. Вид с Английской набережной. 2022. Холст, масло, 180х100 см

Анастасия Межова. Капли Санкт-Петербурга. Холст, масло, 110х130 см

Шамиль Маметов. Мост. 2016. 90х95 см

Дарья Мальцева. Без названия. 2020. Акрил на баннере, 92х81 см

Анна Лупентичева. Первого мая. 2022. Холст, масло, 80х70 см

Семен Луканси. Полуденный сон. 2022. Холст, масло, 111х111 см

Дмитрий Колистратов. Радуга. 2021. Холст, масло, 100х140 см

Дарья Калугина. Люблю. Из серии «Выпуск 1998». 2022. Холст, смешанная техника, 135х92 см

Олег Казус. Corpus fatum I. Холст, масло, 115х165 см

Илья Зоркин. Начало самодержавия. Петр в Троице-Сергиевой Лавре. 2022. Холст, масло, 200х250 см

Федосий Заровняев. Бабушка Бэйбэрикен. 2020. Холст, масло, 95х100 см

Ксения Дронова. Исцеление человека. 2019. Холст, масло, 60х70 см

Мурат Анаев. Мать. 2020. Холст, масло, 140х140 см

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