Ледокол «Красин»: 20 лет в объятиях Мирового океана

15 февраля в музее «Ледокол «Красин» отметили 20-летие создания филиала музея-заповедника «Музей Мирового океана» на борту легендарного ледокола. В 2004 году Министерством культуры России по согласованию с Правительством Санкт-Петербурга было принято решение о создании на борту ледокола «Красин» филиала Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Музей Мирового океана». Символ эпохи освоения Арктики - ледокол «Красин», отмечающий юбилей швартовки у музейного причала Северной столицы – сегодня олицетворяет морское наследие России и является уникальным «живым» музеем Санкт-Петербурга.

Первой частью торжественных юбилейных мероприятий стал полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Выстрел произвела генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Также сегодня на борту корабля открылась выставка «20 лет в объятиях Мирового океана» - своеобразный промежуточный итог работы ледокола «Красин» в качестве музейной институции. В её основе – подлинные предметы из коллекции музея, иллюстрирующие самые яркие события и достижения за двадцать лет – фондовые поступления, масштабные мероприятия, экспозиции, научные открытия сотрудников. На выставке представлены уникальные предметы, которые помнят «Красин» еще «Святогором», фоторепортажи, рассказывающие о преображении ледокола в ходе ремонтных работ, фотографии первых экспозиций.

Вместе со Светланой Сивковой и Ириной Стонт, директором филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – ледокола «Красин», в открытии приняли участие ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, советник Губернатора Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова, директор Морского технического колледжа им. Адмирала Д. Н. Сенявина Виктор Никитин, Заслуженный работник культуры Наталия Дементьева, директор Российского этнографического музея Юлия Купина, первый заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.