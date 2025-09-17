АртМосковия: регламент публикаций, оплата

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Легендарная песня «Белые розы»: будет перезапись?

сергей серков - белые розы группы ласковый май
Фото предоставлено пресс-службой артиста

Экс-солист группы «Ласковый май» в подкасте «A wall podcast» анонсировал выпуск своей версии легендарной песни «Белые розы».

Сергей Серков анонсировал запись своей версии культовой песни «Белые розы», которая стала одним из символов эпохи 80-х. В рамках своей сольной карьеры Сергей выпустит классический хит в его современном и личностном переосмыслении. Новая версия сохранит эмоциональную силу оригинала, при этом она обогатится свежим звуком.

«Я решил всё-таки её записать, меня на это сподвигли и окружающие меня люди, и поклонники. Звук будет свежее, но от концепции далеко уходить не буду, так как именно благодаря ей люди и полюбили эту песню. Можно только освежить звук. Многие делали свои версии, мне понравилась только версия Михаила Шуфутинского», — отметил певец.

Сергей Серков — советский и российский музыкант, певец, бывший участник группы «Ласковый май».

В 13 лет стал барабанщиком легендарной группы «Ласковый май», созданной Сергеем Кузнецовым, в 15 лет барабанщиком группы «Мама», в 16 лет — барабанщиком и солистом группы, которая ездила по стране с афишей «Мы больше не «Ласковый май», в 18 лет солистом группы «Два капитана». С 2008 и по 2019 год Сергей Серков — солист возрождённой Андреем Разиным группы «Ласковый май», а с мая 2019 и по сегодняшний день – самостоятельный сольный артист.

