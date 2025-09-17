Легендарная песня «Белые розы»: будет перезапись?

Экс-солист группы «Ласковый май» в подкасте «A wall podcast» анонсировал выпуск своей версии легендарной песни «Белые розы».

Сергей Серков анонсировал запись своей версии культовой песни «Белые розы», которая стала одним из символов эпохи 80-х. В рамках своей сольной карьеры Сергей выпустит классический хит в его современном и личностном переосмыслении. Новая версия сохранит эмоциональную силу оригинала, при этом она обогатится свежим звуком.

«Я решил всё-таки её записать, меня на это сподвигли и окружающие меня люди, и поклонники. Звук будет свежее, но от концепции далеко уходить не буду, так как именно благодаря ей люди и полюбили эту песню. Можно только освежить звук. Многие делали свои версии, мне понравилась только версия Михаила Шуфутинского», — отметил певец.

Сергей Серков — советский и российский музыкант, певец, бывший участник группы «Ласковый май».

В 13 лет стал барабанщиком легендарной группы «Ласковый май», созданной Сергеем Кузнецовым, в 15 лет барабанщиком группы «Мама», в 16 лет — барабанщиком и солистом группы, которая ездила по стране с афишей «Мы больше не «Ласковый май», в 18 лет солистом группы «Два капитана». С 2008 и по 2019 год Сергей Серков — солист возрождённой Андреем Разиным группы «Ласковый май», а с мая 2019 и по сегодняшний день – самостоятельный сольный артист.