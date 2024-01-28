Легенды коми в Москве

В музее-заповеднике «Царицыно» представлена выставка «Жернова времени».

Мифология народов коми и ее интерпретация современным художником Юрием Лисовским – языческое видение мира, самобытное, как и всё, что связано с многочисленными культурами России. «Жернова времени» - одна из составляющих проекта музея-заповедника «Царицыно» «В поисках народного искусства». В новом, 2024-м году, в столице представлено творчество мастеров из Сыктывкара, Ухты, Сыкдивдинского района республики Коми.

В финно-угорской мифологии вся природа – живая – от насекомых до медведей, оленей, лосей, рыб. В ней живут птицы, которым подвластны три мира – мир воздуха, по которому они летают, мир земли, по которому птицы могут ходить, и мир нижний, ибо птицы способны нырять под воду. В языческом видении народов коми обитают мудрые рыбы, что приносят улов рыбакам. Природные материалы – береста, дерево, лён, кожа – основа созданных мастерами республики Коми изделий.

Легенды коми переосмысляет Юрий Лисовский – художник, много времени посвятивший изучению финно-угорской мифологии. В северных широтах края коми – лето не такое длинное, как того хотелось бы людям. Растущие у оленей рога связаны именно с данным временем года, а шестиногий лось тоже связан с желанным теплым летом. Юрий Лисовский рассказывает так: «Взмолились люди и попросили бога, чтобы лось не так быстро бегал, и бог отрубил ему две ноги, чтобы люди могли использовать его мясо в пищу, а шкуру – в хозяйстве. Я перефразировал эту легенду. Шестиногий лось – символ убегающего от людей лета. На севере ведь лето короткое, и люди всегда хотят продлить хоть немного теплые дни. Иногда лето бывает тёплым, и в лесу встречают обычных четвероногих лосей. А когда лето холодное, то лоси рождаются шестиногими и бегают так быстро, что мы их даже не замечаем».

Бог Ен, созданию которого принадлежит добрая и хорошая часть мира, противостоит брату Омолю – тоже создателю, но уже злого. Уже наша вселенная, человеческая, – не только белая – на ней есть и чёрные пятна. Человек создан из противоречий, поэтому в работе Юрия Лисовского «Сотворение мира» присутствуют два цвета.

Марина АБРАМОВА