Лейбл Riki Music презентовал новый трек Дарьи Зелениной

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18 августа музыкальный лейбл Riki Music презентовал новый трек Дарьи Зелениной – «Время начать».

Дарья Зеленина - юная артистка, телерадиоведущая, актриса, репортёр, блогер и модель, уже успела покорить тысячи сердец своих поклонников. В её портфолио участие в популярном телесериале «Лето» с Миланой Филимоновой, съемки в клипах у популярных блогеров и звёзд российской эстрады (В. Пресняков, группа «Винтаж» и др). Дарья была ведущей концертов на телеканалах ТНТ Music, Musicbox и «Карусель». Участница Snow Party на телеканале «Музыка Первого».

дарья зеленина - время начать

«С Дашей невероятно легко работать. Она очень музыкальная, яркая, пластичная. Нам нравится результат, который получился. Трек “Время начать” — это манифест юности, гимн о том, что бессмысленно прислушиваться ко мнению окружающих. Пока ты молод – живи легко, не обращая внимания на косые взгляды окружающих. Впереди ведь целая жизнь, яркая и интересная», – говорит Олег Трояновский, музыкальный продюсер Riki Music.

Новый релиз Дарьи Зелениной «Время начать» с 18 августа доступен на всех музыкальных площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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