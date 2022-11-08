Лекция «От Чеховской комнаты до Литературного музея» в РГБ

Шестая лекция из цикла «Исчезнувший музей» посвящена непростой истории московской чеховской коллекции и отчасти литературно-музейному собранию Румянцевского музея, а затем Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина.

Весной 1912 года в Румянцевском музее открылся первый чеховский протомузей в Москве — Чеховская комната, где были представлены немногие рукописи, фотографии, личные вещи писателя и литература о нём. В 1921 году в Москве был организован Московский государственный музей имени А.П. Чехова, вначале не имевший отдельного помещения, но в 1925 году вошедший в состав Ленинской библиотеки и не объединённый с Чеховской комнатой. Собрание этих двух музеев стало краеугольным камнем в создании крупнейшего литературного музея России — Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля — Государственного литературного музея, хранящего память о своих корнях и изучающего подробности непростой своей истории.

Идея создания Чеховского музея при одном из крупнейших музеев столицы появилась сразу после смерти писателя, но была реализована лишь в Румянцевском музее во времена директорства князя Василия Дмитриевича Голицына при непосредственном участии старшего библиотекаря Александра Александровича Борзова. Материалы Чехова изначально были размещены в Комнате людей 1840-х годов, затем были переведены в отдельное помещение, в котором, однако, не могло поместиться всё собранное.

Кто на самом деле был инициатором создания Чеховской комнаты?

Какие предметы в первую очередь были переданы членами семьи писателя?

Как сосуществовали Литературные комнаты Отделения рукописей с Московским государственным музеем имени А.П. Чехова — Литературным музеем при Ленинской библиотеке?

Что должен был собирать и показывать литературный музей вообще в представлении музейщиков 1920-х годов?

И, главное, как оказалась распределена в итоге московская чеховская коллекция?

Об этом расскажет Эрнест Орлов — кандидат филологических наук, заведующий отделом «Дом-музей А.П. Чехова» Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, учёный секретарь Чеховской комиссии РАН.

Когда? 9 ноября 2022 года (19:00—21:00).

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