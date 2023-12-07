Лекция профессора Пэн Фэна, декана Школы искусств Пекинского университета cостоялась в Шуваловском учебном корпусе МГУ

6 декабря в Шуваловском учебном корпусе МГУ для студентов всех факультетов Московского университета и для старшеклассников московских школ прошла лекция профессора Пэн Фэна, декана Школы Искусств Пекинского университета. Организатором мероприятия совместно с факультетом выступил Китайский культурный центр в Москве при поддержке Министерства культуры и туризма Китайской Народной Республики, Центра культурных обменов между Китаем и зарубежными странами.

В лекции профессор Пэн Фэн раскрыл различные аспекты становления и развития современного китайского искусства. Он подчеркнул, что если раньше китайские художники подражали западному искусству, то сейчас, наоборот, западные художники подражают китайскому. «Современное искусство ориентировано на настоящее, на «здесь и сейчас» это искусство, созданное с использованием новых технологий и материалов, оно отражает самые новые, передовые, современные технологии», – отметил лектор.

Профессор Пэн Фэн обратил особое внимание на то, какие события повлияли на трансформацию искусства Китая, как информационное и технологическое развитие мира оказало влияние на формы и жанры, какой новый вид живописи появился в Китае. В частности, развитие искусственного интеллекта сегодня открывает массу возможностей для художников, но одновременно с этим несет в себе определенные риски.

Лектор отметил основные направления современного китайского искусства: модернизм; реализм как современное искусство; политический поп-арт и современное искусство; постмодернизм и поп-культура. Китайский вектор современного искусства – это культурная уверенность, традиционная китайская эстетика, опора на глубину и богатство традиций. Происходит проникновение искусства в общество и политику, для художника главным становится «смысл», а не эстетическая ценность.

Говоря о сфере образования, профессор Пэн Фэн посоветовал российским студентам, которые хотят изучать культуру Китая, обязательно выучить китайский язык, потому что без знания языка трудно понять культуру этой страны.

Отметим, что сегодня в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультете) проходят обучение около 150 китайских студентов, которые станут управленцами, менеджерами и продюсерами в сфере искусства, культуры и спорта. После лекции на факультете прошли переговоры, где был принят ряд решений по дальнейшему сотрудничеству, обогащению образовательного процесса и взаимообмена.

«Визит профессора Пэн Фэна – важное событие для факультета, это еще одна значимая веха в развитии образовательных и культурных отношений между нашими странами. Мы будем продолжать наше сотрудничество с Китайским культурным центром и со Школой искусств Пекинского университета, перенимать и делиться опытом, обмениваться учебными практиками и проводить совместные культурные мероприятия», – подчеркнула декан факультета, профессор Елена Вячеславовна Халипова.

Во встрече приняли участие ряд почетных гостей: г-н Фэн Литао, советник-посланник Китайской Народной Республики в РФ, Директор Китайского Культурного Центра в Москве; г-жа Ван Жуй, заместитель Директора Китайского Культурного Центра в Москве; г-н Ли Ючжи, второй секретарь Посольства Китайской Народной Республики в РФ; г-н Хуань Яньянь, начальник отдела проектов Китайского культурного центра в Москве, О. Е. Кученкова, начальник отдела обучения Китайского культурного центра в Москве. Переводчиком выступила А.Д. Павлова.

По итогам лекции профессор Пэн Фэн подробно ответил на все вопросы студентов Московского университета, пообщался с журналистами и принял участие в фотосессии.

Профессор Пэн Фэн, декан Школы искусств Пекинского университета является директором Научно-исследовательского института оперы Пекинского университета, директором Научно-исследовательского института китайской национальной живописи Гохуа Пекинского университета, генеральным секретарем Руководящего комитета по преподаванию теории искусства в высших учебных заведениях Министерства образования КНР. В 2022 году он был в пятый раз избран выдающимся национальным деятелем литературы и искусства среднего и молодого возраста, опубликовал 15 монографий, учебных пособий и сборников статей, более 300 эссе на китайском и английском языках, организовал более 100 выставок и является автором более чем десяти постановок различных жанров.