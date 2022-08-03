Ленинградская симфония на берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе

9 августа в 23:45 на телеканале «Россия», «Россия-Культура» и онлайн-платформе СМОТРИМ — трансляция торжественного концерта, приуроченного к 80-летию со дня первого исполнения знаменитой Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде.

Легендарная «Ленинградская» симфония в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучит в самом сердце Санкт-Петербурга, на стрелке Васильевского острова, возле Ростральных колонн. В концерте примут участие известные деятели культуры и искусства: Алексей Гуськов, Андрей Кончаловский, Владимир Ильин, Светлана Крючкова, Константин Хабенский, Евгений Ткачук и Вита Корниенко. Зрители услышат воспоминания жителей блокадного Ленинграда, стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц, посвящённые трагическим страницам истории ленинградской блокады.

Художественный руководитель проекта – Юрий Башмет. Ведущие концерта — Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

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