Летние мероприятия на веранде «Ласточка»

Открытая веранда на палубе белоснежной яхты «Ласточка» – вот она, визитная карточка Лужников, где поклонники неспешных круизов мечтают о проведении трогательных событий.

Ступая на борт корабля по лестнице из благородного тика, гости торжества окунаются в роскошь и блеск фешенебельных курортов, которые станут частью самых дорогих сердцу историй, а позже – воспоминаний.

С банкетной веранды яхты «Ласточка» вид на Воробьевы горы открывается во всей своей красе. Залитая московским солнцем терраса днем очаровывает, а вечером влюбляет бесповоротно. Переливающиеся огни набережной, здание Президиума Российской академии наук и разноцветный салют, который можно запустить специально для гостей вечера – это ли не лучшие декорации для праздника мечты?

У команды Yacht Event все продумано до мелочей, чтобы довериться в организации летнего события профессионалам своего дела. Для комфортной встречи гостей – бесплатный валет-паркинг, на случай дождя – парусный для королевского приема – обилие живых растений и ротанговая мебель, а для высокой оценки кухни — изобилие морепродуктов в банкетном меню от звездного Шефа. Неудивительно, что Yacht Event ежегодно становятся победителями самых знаковых премий wedding и event-индустрии.

Светская и в то же время гастрономическая достопримечательность столицы — event-веранда общей площадью в 140м2, на палубе ресторана «Ласточка» уже открыта для летних мероприятий до 40 человек банкетной рассадкой и до 60 гостей в формате фуршета.

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