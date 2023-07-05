Лев Бородулин. Предугадать момент

С 3 августа по 17 ноября 2023 года в Еврейском музее и центре толерантности пройдет выставка, посвященная жизни и творчеству легендарного спортивного фотографа Льва Бородулина. Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения мастера. Организаторами выставки выступили Еврейский музей и Израильский культурный центр «Натив» при Посольстве Государства Израиль в РФ.

Экспозиция состоит из пяти разделов, которые отражают основные периоды творчества Льва Бородулина: от ранних работ и формирования авторского языка до хрестоматийных спортивных фотографий и документальных снимков, созданных после переезда в Израиль. На выставке впервые демонстрируются последнее видеоинтервью фотографа и воспоминания его сына Александра, которые позволят узнать больше о личных качествах и характере Льва Бородулина.

Легенда мировой фотографии, обладатель золотой медали за достижения в жанре спортивного снимка, Лев Бородулин стал настоящим новатором в профессии. Его учеба в Московском полиграфическом институте пришлась на годы Великой Отечественной войны: в 1941 году, после первого курса в Московском полиграфическом институте Бородулин ушел на фронт. Он был награжден медалями «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина», вернулся с войны и закончил обучение. Годы спустя Лев Абрамович стал одним из ведущих фотографов самого главного на советском пространстве периодического издания — журнала «Огонёк».

Его снимок с летних Олимпийских игр 1960 года, размещенный редактором на обложке, подвергся критике члена Президиума ЦК КПСС Михаила Суслова. На фото «С вышки» спортсменка запечатлена со спины в момент прыжка. Снимок казался слишком вольным, лишенным подлинного содержания. Бородулина стали обвинять в формализме, однако этот случай прибавил к его репутации характеристику авангардиста, что в период оттепели стало для фотографа приобретением.

В 1973 году Бородулин переехал в Израиль. Он продолжил снимать спортивные мероприятия, а также повседневный быт Израиля. Как и во время жизни в СССР, Бородулин много путешествовал, сохраняя впечатления в фотографиях.

Фотографии Льва Бородулина продавались на престижных аукционах Sotheby’s и Christie’s, английский ежегодник «Photography Year Book» признал его звездой мировой фотографии (1964), японская газета «Асахи» назвала «лучшим фотографом года» (1967), а в 1971 году Бородулин был награжден золотой медалью в области спортивной фотографии.

Лев Бородулин был одним из первых коллекционеров фотографии. Его коллекция считается одним из крупнейших частных собраний советской фотографии, в котором можно найти снимки Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Евгения Халдея и других легендарных мастеров.

9-е Маккабианские игры. 1973. Ссеребряно-желатиновая печать. Borodulin Collection

Спортивный парад. 1956. Серебряно-желатиновая печать. Borodulin Collection

А судьи кто? 1957. Серебряно-желатиновая печать. Borodulin Collection

На вираже. 1955. Серебряно-желатиновая печать. Borodulin Collection

Водный фестиваль. 1960. Серебряно-желатиновая печать. Borodulin Collection

Водный фестиваль. 1960. Серебряно-желатиновая печать. Borodulin Collection

В космос! 1964. Серебряно-желатиновая печать. Borodulin Collection

Спортивный орнамент. 1956. Серебряно-желатиновая печать. Borodulin Collection

Гимнастический круг. 1967. Серебряно-желатиновая печать. Borodulin Collection

Прыжок в воду (С вышки). 1960. Серебряно-желатиновая печать

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