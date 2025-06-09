Лина Винчестер: «Мне хочется показать, что важно говорить о своих страхах, будь это отношения, дружба, обида или школьный буллинг»

Лина Винчестер — молодая писательница из Санкт-Петербурга, чьи книги завоевали сердца поклонников по всей стране. Её герои влюбляются, ошибаются, взрослеют, и делают это под саундтрек школьных дискотек, гул репетиций рок-группы или в коридорах кампуса. Романы Лины наполнены тонким юмором, искренними чувствами и верой в настоящую любовь. Здесь нет токсичных отношений — только забота, уважение и влюбленность, которая наполняет живот бабочками. Мы поговорили с Линой о героях, первой любви и школьных дневниках, которые лучше бы не попадали в чужие руки.

– Лина, ты часто выбираешь американскую школу в качестве сеттинга. Что именно тебя вдохновляет в этой атмосфере?

– Думаю, все дело в подростковых фильмах на эту тему, которые я так любила смотреть в детстве, и часто пересматриваю до сих пор. Ромкомы нулевых, любимый троп про простушку, в которую влюбляется популярный парень, все это приправлено черлидерской формой и форменными бомберами футболистов. Атмосфера американской школы дарит мне ощущение детской радости, тепла и уюта, чего-то знакомого, ассоциируется с летними каникулами, когда можно было не спать допоздна, засматриваясь любимым кино. Именно поэтому мне так комфортно работать с этим сеттингом.

– Во многих твоих книгах герои — это парни-гринфлаги. Они добрые, надежные, уважающие девушек и умеющие разговаривать о проблемах. Почему тебе важно показывать именно такие отношения?

– Мне хочется показать, что важно говорить о своих страхах, будь это отношения, дружба, обида или школьный буллинг. Но говорить первым, быть откровенным — всегда страшно, поэтому в своих историях я стараюсь показать, что разговоры о проблемах — синоним слова «свобода». Своего рода срывание оков, которыми главная героиня сковала сама себя.

– А вот главные героини — девушки с разными характерами, страхами, мечтами. Есть ли среди них та, с кем ты особенно себя ассоциируешь?

– В каждой героине есть немного от меня, но при этом мне тяжело ассоциировать себя хоть с одной из них. Думаю, такой девушки в моих историях пока нет, а если появится, то это будет очень скучная книга.

– Ты сочетаешь в своих книгах романтику с драмой и иногда даже с криминальными нотками. Как ты находишь баланс и с чего начинается история — с идеи любви или с сюжетной интриги?

– Мои истории всегда начинаются с идеи любви — «кто в кого влюбляется первым?», персонажи словно сами по себе появляются в голове, следом всплывают обрывки диалогов. Не уверена, что у меня всегда получается находить баланс, в том же «Эскизе нашей любви» настроение книги меняется слишком резко, из ромкома я утягиваю читателя в криминальную драму буквально за пару страниц. Конечно, не каждому понравится такой перепад настроения. Я все еще учусь находить баланс, но в легких ромкомах без претензии на сильную драму я чувствую себя комфортнее всего.

– Твоя книга «Эскиз нашей любви» стала популярной на Wattpad ещё до бумажного издания. Каково это было, впервые держать свою историю в руках как настоящую книгу?

– Если честно, мне до сих пор не верится, что это правда. Я смотрю сейчас на книжную полку, на которой собралось уже три моих книги в красивых обложках, и боюсь проснуться. Печатная книга была моей мечтой, о которой я даже боялась говорить вслух, поэтому когда это наконец-то произошло и я впервые взяла в руки «Эскиз», то прослезилась, но при этом шла до дома со счастливой улыбкой. Все еще прихожу в детский восторг, когда вижу свои истории на полках книжных магазинов.

– В «Ноттингеме» ты очень тонко описала чувства девушки, влюбленной в лучшего друга. Приходилось ли тебе лично переживать что-то похожее?

– К счастью нет. Но, к сожалению, я была на месте этого лучшего друга по обратную сторону баррикад, как, например, Оливер из «Последней буквы Севера». После откровенного разговора дружба в моем случае развалилась, поэтому я очень понимала страх Райли, которая боялась признаться Сойеру и потерять своего лучшего друга. Очень больно терять дружбу не из-за предательства, а из-за светлых чувств, которые по сути несут только добро.

– Ты умеешь легко переключаться с легких, смешных моментов на более глубокие и серьезные. Как ты определяешь, где проложить эту границу, чтобы история не потеряла искренности?

– Каждый раз срабатывает внутренний компас, когда драму нужно разбавить шуткой. В моей семье проблемы всегда разбавляют юмором, мы смеемся даже сквозь слезы и это правда помогает легче пережить любую жизненную неурядицу, в книгах я придерживаюсь тех же правил.

– Читатели говорят, что после твоих книг хочется снова поверить в любовь. А что для тебя лично значит настоящая любовь?

– Сложный вопрос. В детстве я бы ответила, что любовь — это когда он дарит тебе конфеты и отдает все свои разноцветные пульки. В школе я бы ответила, что любовь — это когда он переписывается с тобой всю ночь, осторожно держит за руку и подмигивает на перемене, проходя мимо. Но сейчас скажу, что любовь — это возможность быть собой рядом с человеком. Абсолютное доверие и любовь не только к партнеру, но в первую очередь к себе, с обеих сторон. Когда вам хорошо поодиночке с самим собой, но вместе еще лучше.

– Если бы одна из твоих книг превратилась в фильм, какую ты бы выбрала первой? И кого хотела бы видеть в главных ролях?

– Несбыточная мечта, но почему бы и не пофантазировать, верно? Я бы очень хотела увидеть фильм по «Ноттингему» или сериал по циклу «Все буквы Севера». По поводу актеров никто конкретный не приходит в голову, но если бы была российская адаптация, я бы предложила на роль Райли Беннет Аню Покров.

– Что тебе хочется сказать тем, кто только мечтает начать писать, но боится, что у него ничего не получится?

– Я была на той стороне, там, где страшно начинать что-то новое. Там, где страшно быть непонятым, услышать первую критику в адрес своих персонажей, бояться не закончить книгу. Но те герои и их история, которая есть в вашей голове, заслуживают право быть услышанными. Кроме вас никто этого не сделает. Дайте им шанс, и они вас удивят. Поэтому пробуйте, не думайте о чьей-то реакции, пишите для себя, вот прямо сейчас, и все обязательно получится.

Фото предоставлены пресс-службой издательства «Эксмо»