Сара Оманут: «Искусство – духовное обогащение. Я пишу о тех эмоциях, которые мне пришлось пережить»

Пока на мировом арт-рынке наблюдается спад, в России появляются новые ярмарки и галереи, коллекционеры тягаются с музеями по степени влияния, а цены на творчество отдельных молодых художников растут. Рейтинги Forbes до 30 лет активно пополняются новыми именами современных художников – на этот раз стало известно, что в рейтинг вошел цифровой художник Ленар Сингатуллов, открывший персональную выставку в Лондоне и др. Редакция встретилась с яркой художницей Сарой Оманут на одном из московских фестивалей и узнала о том, как сложно продвигаться молодым художникам, без чего не может обходиться современное искусство и где на международном рынке можно встретить молодые таланты.

– Скажите, что означает «Сара Оманут», это псевдоним?

– Сара – это мое настоящее еврейское имя, которое переводится, как «Госпожа», «Императрица», а Оманут – это уже мой псевдоним, который переводится с иврита, как «искусство», соответственно, соединив эти два слова, получается «императрица искусства».

Сара Оманут – это некий мой статус, который я несу в искусство. На самом деле, это достаточно сильный псевдоним, благодаря которому я показываю свой безумный сумасшедший внутренний мир массам для того, чтобы преобразовать этот мир через искусство и, естественно, возглавить его, потому что на мне лежит большая ответственность!

– А кто придумал Вам псевдоним?

– Близкий и родной мне человек и я его одобрила.

– Скоро Ваши работы мы сможем увидеть на международном фестивале «Традиции и Современность»? Какие работы Вы представите на фестивале?

– Да, фестиваль уже идет, официальное открытие было, первые посетители уже по достоинству оценили мои произведения. Я представляю свою серию работ «Времена года», только это не полноценная серия и там представлены всего три работы: «Осень», «Зима» и «Весна». У многих возникает вопрос, почему нет произведения «Лето»? Мы уже прошли осень, зиму, сейчас заканчивается весна, которая бушует зелеными оттенками, а лето еще не началось, я уверена, что оно будет достаточно ярким и буйным, но «Лето» мы увидим уже после лета, когда мы его переживем. Я представляю серию работ тех времен года, которые уже завершились, вызывая ностальгию, и надо учитывать тот факт, что каждое время года хорошо по-своему.

– Как Вы интерпретируете свои работы, например, возьмем работу «Весна»?

– Весна у меня зеленая, потому что в это время года природа оживает после зимней спячки, почки набухают, все просыпается и начинается новый цикл, потому что весна – это новая жизнь! Весна – это ассоциации с жизнью! Весной сразу хочется жить! И если Вы заметили, то я использовала во всех своих работах фактурную пасту. Она дает некий рельеф, что делает работы интересными и динамичными и если посмотреть на «Весну», то создается эффект листвы, леса, когда все начинает набухать, созревать и жить заново…

– А каким образом у Вас создавались эти произведения? Как пришла идея представить именно эти работы?

– Я эту серию начинала с одной картины, которую везде выставляла. Сначала у меня была одна синяя картина «Золотая полоса», которая сегодня называется «Зимний лес». Здесь ощущение заснеженного зимнего леса, который искрится и переливается. Ее даже оценил один очень крутой искусствовед – Марина Политова. Далее мне порекомендовали создать целую серию работ и именно тогда я подумала, что почему бы не создать «Времена года»?! Когда я выставлялась с этой работой на Винзаводе на новогодней арт-ярмарке, многие люди подходили и спрашивали, что это за картина и говорили, что у них ощущение зимнего леса: сверкающий снег повсюду, холодные, но при этом уютные вечера со своими друзьями и близкими, ощущение, что скоро новогодние праздники… Эта серия «Времена года» в совокупности со всеми четырьмя работами будоражит души зрителей.

– Как Вы определяете свое искусство?

– Искусство – это духовное обогащение. Эту цитату можно даже увидеть на моей выставке. Мы живем в материальным мире и люди, к сожалению, перестали духовно обогащаться и быть ближе к чему-то прекрасному, быть ближе к Всевышнему, поэтому я несу только добро и выполняю миссию истинного художника.

– Ваши работы балансируют между абстракцией и фигуративностью. Что для вас важнее – форма или эмоция?

– Для меня важнее эмоции. Раньше я была художником-самоучкой, а сейчас уже заканчиваю Суриковский институт. До того, как я пришла учиться, у меня была плохо набита рука и я делала акцент, в основном, на абстракцию, а когда набила руку, то перешла на фигуратив, потому что я люблю писать на тему любви и лирики. Сейчас, когда я прошла все круги академического рисунка или «круги Ада» в хорошем понимании слова, я могу уже спокойно писать в разных стилях. Я все больше понимаю, что мой стиль – это абстрактная экспрессия.

– Сара, скажите, холст, как форма сдерживает Ваши эмоции? Или Ваши эмоции вне холста?

– Мои эмоции вне холста, потому что, когда мои работы висят на выставке, они буквально расплескивают эти эмоции вокруг. Когда кто-то смотрит на мои работы он находится в приятном напряжении и тогда человек чувствует этот безумный экспрессивный мир, несмотря на то, что он видит одну или всего две работы. Холст – это всего лишь инструмент, через который я передаю эмоции.

– Вы часто используете необычные материалы – кофе, соль, позолоту. Как вы выбираете материалы для своих работ и что они добавляют к Вашему художественному высказыванию?

– Я люблю использовать абсолютно разные материалы. Современная живопись, как правило, идет с добавлением разных материалов: соль, сахар, кофе, позолота и даже песок. В своей серии работ я использовала, как сказала ранее, фактурную пасту, но еще я использовала и растворимый кофе. Я кинула на холст растворимый кофе. Он как раз создал при покрытии второго слоя красок эффект объемной зернистости.

– Означают ли используемые дополнительные материалы какие-то сакраментальные вещи? Например, кофе может ассоциироваться с жесткостью и т.д.? Как выбираете их?

– Все случайное – не случайно. Например, я опрокинула как-то песок на холст и решила, что буду дальше его использовать. А так я иногда беру материалы, которые не имеют какой-то символический эффект. Что касается работы «Зима», в ней были использованы прерывистые мазки, кляксы, которые создали ощущение заснеженной бури.

– Ваши картины кажутся очень личными. Насколько Ваши работы автобиографичны?

– Большинство моих работ – автобиографичны. Некоторые работы – депрессивны. Но я пишу о тех эмоциях, которые мне пришлюсь пережить.

– Являются ли эти работы антитезой?

– Да, конечно. Мои работы – это саморефлексия.

– Вы говорите, что искусство – это «голос души». Что для Вас важнее: чтобы зритель понял вашу идею или почувствовал что-то свое?

– Мне важно, чтобы человек понял мою идею, пропустив через свою призму. Это вроде как двойственность Я пишу в первую очередь для зрителя.

– Как Вы относитесь к современному искусству в России и мире? Есть ли художники, которые Вас вдохновляют?

– Я участвую во многих международных выставках и у меня большая насмотренность, поэтому я вижу много гениальных экспрессионистов, авангардистов и прочих. Если даже и есть хорошие художники в России, то они в, основном, все за рубежом живут и выставляются там, так как завоевали международную арену. Моя бабушка Тойва Малкина – авангардистка и концептуалистка. Она была приятельницей Розалии Рабинович в 30-е годы.

– Что Вас вдохновляет в повседневной жизни? Бывают ли неожиданные источники вдохновения?

– Чаще всего вдохновение приходит, когда я нахожусь в дороге – я очень много путешествую. В такси, самолёте или в поезде я много размышляю о различных аспектах жизни, в том числе о религии. Всевышний дарит мне вдохновение, потому что Иудаизм и искусство взаимосвязаны.

– Как рождается идея новой картины? Это импульс, осознанное планирование или результат внутренней работы?

– Учитывая, что я – художник-абстракционист и экспрессионист, то, конечно, это импульс. Потому что, когда мы говорим именно об этих стилях, то разум и планирование. Поэтому идея новой картины рождается мгновенно.

– Вы – очень молодой художник. Чувствуете ли Вы давление из-за возраста или, наоборот, это преимущество?

– Я считаю, что это мое преимущество. Пабло Пикассо когда-то сказал, что самые лучшие художники – дети. Они не знают академического рисунка, но они пишут исходя из своих чувств, с помощью красок передают свой внутренний мир. Дети не формалистичны и не ограничены академическим рисунком.

– Что для Вас означает быть художником сегодня – в эпоху технологий, социальных сетей и постоянных изменений?

– XXI век стал цифровым: огромное количество различных технологий появляется и даже появилось цифровое искусство, которое мне очень нравится. На следующей моей выставке будет представлен мой совместный проект с одним хорошим художником, с которым мы соединим традиционное искусство с нетрадиционным. Будет представлена только одна моя работа, но достаточно сильная. Зрители, подходя к этой работе, будут надевать VR-очки и будут погружаться в буквальном смысле в эту картину, потому что с помощью дополнительной реальности она будет оживать. Таким образом, современные технологии позволяют расширить визуализацию и восприятие традиционно написанной картины.

– В Вашем понимании искусственный интеллект, современные технологии могут ли являться заменой души автора для создания картины?

– Я считаю, что искусственный интеллект в каком-то смысле может помочь при создании того или иного произведения, но заменить все равно не сможет. Самое главное – это сердце и душа. Когда человек творит от глубины своего сердца, своей души, он передает все свои эмоции и чувства. До этого же люди как-то создавали произведения без помощи искусственного интеллекта, а сейчас ИИ – своего рода поблажка.

– Какую эмоцию или мысль Вам особенно важно донести до зрителя через Ваше искусство?

– В каждой моей работе есть определенный смысл и, конечно же, в каждой картине – свой сюжет. Он абсолютно разный, он отличается и, конечно, когда я создаю какое-то произведение, я закладываю определенный смысл, определенную концепцию, которую я хочу донести до своего зрителя. Самая центральная идея – это зацепить его душу. Вот это самое главное. Душа – это самое главное, не правда ли?

– Как Вы видите своё развитие как художника в ближайшие годы? Есть ли планы на новые серии или проекты?

– Планы у меня наполеоновские. Идей очень много, и они разнообразные. Во-первых, скоро лето и, как известно, в конце июня у меня будут просмотры в Суриковском институте. Сейчас я делаю акцент на учебе, активно готовлюсь к сдаче экзамена, стараюсь каждый день набивать руку в плане академического рисунка. Но после просмотра, который, надеюсь, пройду успешно, я планирую создать серию работ, которая будет в стиле экспрессии. Это, все-таки, мой любимый стиль. Пока не буду говорить какой будет концепция, но скажу, что полотна будут достаточно большими, работы будут мощными, экспрессивными, будет один порыв, просто порыв эмоций. Фигуратив будет, но его будет очень мало или он будет смытым. Основной акцент, как всегда, я делаю только на эмоциях и чувствах, потому что это мимолетное состояние: человек в какой-то момент испытывает определенные эмоции, он их на неопределенное количество времени улавливает, его будоражит внутри. Вот этого я и хочу.

– Вы активно ведёте соцсети. Как социальные сети влияют на ваше творчество и общение с аудиторией?

– У меня действительно большая аудитория, много подписчиков, много поклонников моего творчества, которые активно следят за моими соцсетями, рассказывают об этом. Стоит отметить, у меня огромная команда, состоящая из дизайнеров, SEO-специалистов и так далее, которые применяют современные технологии и позволяют через соцсети показывать мой внутренний мир.

– Что бы Вы посоветовали молодым художникам, которые только начинают свой путь? На что стоит обращать внимание в начале карьеры?

– Дорогие начинающие молодые художники и художницы! Самое главное – не останавливаться! Очень много художников, которые живут искусством, горят им, на протяжении какого-то времени бьются… Понятное дело, что профессия художника – это достаточно сложная кропотливая работа, и ни один художник сразу же не будет продаваться. На это нужно время. Я, к сожалению, встречала тех художников, которые горели, жили искусством, и у них не получалось, они бросали свое дело. Всевышний нам дает испытания. Эти испытания должны быть пройдены. Так же художник должен не останавливаться, если он действительно живет искусством, он им горит и считает, что это – смысл его жизни, он не должен бросать его. Он должен пройти все испытания и быть до конца со своим любимым делом. Поэтому, дорогие художники и художницы, пожалуйста, не останавливайтесь, двигайтесь! Самое главное – это верить в себя во имя искусства!

– Сара, и в заключении, после этого фестиваля, где еще можно будет увидеть Ваши работы и познакомиться с Вами лично?

– Только-только у меня прошла выставка с 5 по 8 июня в Красном октябре, до встречи на следующих!