Linda de La: «Создавая Get your number, я хотела закрыть через арт-объект две потребности человека: в коллекционировании и идентификации»

Коллекционирование современного искусства доступно исключительно людям из списка Forbes — такое мнение очень распространено. Российский молодой художник Linda de La своим искусством меняет этот подход. Благодаря ее арт-проекту Get your number, сообладателем объекта современного искусства может стать каждый человек, независимо от места проживания, профессии, образования и уровня дохода. Мы поговорили с автором проекта о смыслах, свободе выбора, роли художника в текущей реальности и будущем современного искусства в России.

– Линда, вы — молодой художник и выпускник Московской школы современного искусства MSCA (входит в Universal University). Почему в качестве итоговой работы вы решили обратиться именно к теме свободы выбора и расширению возможностей для коллекционирования?

– В период обучения я находилась в непрерывном поиске себя как художника, а также смыслов, которые мне хочется исследовать и транслировать с помощью творчества. При выборе темы выпускного проекта я поняла, что сейчас меня больше всего волнуют вопросы индивидуальности и внутреннего потенциала каждого человека. Мне самой нравится ставить цели и достигать их, я получаю истинное удовольствие от этого процесса. Через свою творческую практику я хочу рассказать и показать людям, что они могут добиться того, чего хотят — важно почувствовать внутреннюю свободу и сделать выбор в пользу себя.

– В чем суть проекта Get your number?

– Этот проект существует в цифровом и физическом пространствах одновременно. Digital-составляющая Get your number — сайт, с помощью которого каждый человек, независимо от его места жительства, уровня дохода, возраста и профессии, может сделать свой выбор. Зритель имеет право определить для себя число — оно может нести в себе важные смыслы или быть рандомным, пришедшим в голову именно в этот момент. Через этот выбор человек становится коллекционером современного искусства, совладельцем арт-объекта Get your number.

Физическая часть проекта огромный черный куб. Войдя в него, зрители видят пазл — карту мира и картины, созданные в коллаборации с нейросетью. В этих работах ощущение будущего, в котором точно произойдет что-то новое, и мир изменится. Мне хочется, чтобы этот проект позволил людям по-новому взглянуть на реальность и помог почувствовать себя комфортно, спокойно и безопасно.

– Когда вы задумали эту концепцию? Повлияли ли на идею пандемия и другие глобальные события?

– Идея создать такой проект не связана с событиями последних лет — она появилась около 5 лет назад, когда я изучала психологию и разные аспекты человеческой личности. В частности, мне было любопытно, почему люди стремятся к коллекционированию, в чем заключается эмоциональная ценность факта обладания чем-либо. Второй момент, который интересовал меня — трепетное отношение к числам. В некоторых странах нумерология пронизывает культуру и религию, рождает разные суеверия и философию. Например, счастливые и несчастливые цифры, которые не используют в нумерации этажей, квартир, мест и так далее.

Создавая Get your number, я хотела закрыть через арт-объект две потребности человека: в коллекционировании и идентификации. У проекта нет аналогов. Я думаю, он сможет открыть что-то новое и сокровенное в каждом из нас.

– Проект отличается от привычных произведений искусства. Возможно, не каждому человеку понятно, почему это арт-объект? Как получить доступ к нему?

– С помощью Get your number я хочу показать, что в современном мире любители и ценители искусства — это не закрытый клуб, для участия в котором нужны специальные знания или приглашение. Важно лишь желание!

В Get your number может участвовать абсолютно любой человек. Количество чисел на сайте близко к числу людей, проживающих на Земле. Именно через простой и понятный механизм регистрации Get your number поможет приобщить к современному искусству зрителей самых разных возрастов, профессий, верований и национальностей. Его уникальность в том, что через привычные всем действия каждый из них сможет стать настоящим коллекционером арт-объектов и совладельцем проекта. Конечно, чем раньше человек регистрируется на сайте, тем больше у него выбор.

– В создании Get your number принимала участие нейросеть. С ней сложно работать?

– С искусственным интеллектом работать довольно приятно, “он” очень понимающий. Если серьезно, в результате этого опыта я поняла, что нейросеть никогда не сможет заменить настоящего художника. Пока только человек обладает уникальным видением мира, ощущениями, чувствами, переживаниями. Программа не способна на любовь и эмпатию.

– Хотели ли бы вы в будущем еще поработать в коллаборации с искусственным интеллектом?

– В процессе работы с ИИ я выбирала картинку или фотографию и добавляла к ней значения в виде слов, которые будут транслировать основные смыслы арт-объекта. Например, «гвоздь», «любовь» «контраст», «матрешка», «игра в кости». На основе этих данных программа создавала совершенно новое и уникальное произведение. После его генерации нейросетью я дополняла работу.

В целом, могу сказать, что это был интересный эксперимент, но не знаю, буду ли еще применять в творчестве подобные решения. Возможно, появятся новые идеи, в результате которых мне захочется создать собственную нейросеть.

– Физическое воплощение проекта — черный куб, вдохновленный «Черным квадратом» Казимира Малевича. Близки ли вам его идеи?

– Казимир Малевич — был смелым и инициативным гением, он не боялся создавать искусство, которое вызовет неоднозначную реакцию среди людей.

Сейчас другое время и уже в совершенно другой мир. Сегодня у художника нет потребности отрекаться от классического искусства в пользу провокационных решений — современная культура уже перенасыщена новейшими течениями.

При этом, не исключаю, что симбиоз нейросети и художника, digital и физического объекта все еще может вызвать недоверие аудитории. Не исключаю, что появится информация о подвохе, которого на самом деле, конечно, нет.

На ваш взгляд, может ли в современной России появится фигура, сопоставимая по масштабам с Малевичем?

Я убеждена, что именно сфера искусства отражает внутреннюю составляющую любой страны. В России во все времена были непревзойденные творцы, которые создавали великие шедевры, известные на весь мир. Это говорит о наполненности, интеллекте, эмоциональной глубине людей, живущих здесь. В нашей стране существует большое количество талантливых авторов — нужно лишь увидеть их, дать шанс и поверить в самые нереальные, на первый взгляд, идеи. Так что, да, я верю, что таланты и даже гении среди нас!

– В работах в черном кубе есть народные мотивы — почему?

– В моей школе в детстве школе важным местом в которой был уголок под названием «Краеведческий музей». В нем были собраны предметы народного быта из соседних деревень: прялки, детские люльки, детали русской печи. Думаю, это оставило впечатления. Также в детстве я занималась народными танцами. Это опыт, который повлиял на всю мою жизнь. Даже сейчас, услышав фольклорную музыку, я испытываю сильные эмоции, чувство единения со своими предками.

К теме идентичности обращаются художники в разных странах. Знание и понимание своей культуры, особенностей, опыта предшественников помогает создавать будущее и двигаться вперед.

– Проект предполагает владение частью концептуального арт-объекта в цифровом варианте. Следующим шагом станет NFT?

– Да, каждый наш зритель становится коллекционером и сообладателем концептуального арт-объекта Get your number. В условиях стремительного развития NFT в сфере культуры мы видим, что именно совладение цифровыми формами искусства является мировым трендом. У нас в планах рассмотреть разные варианты и форматы токенизации произведений. Следите за новостями!

– Каким вы видите будущее проекта?

– Я верю в этот проект. Мне нравится его развивать, придумывать новые решения и формы взаимодействия со зрителем. Могу сказать, что приложу все усилия, чтобы с каждым годом Get your number набирал обороты, становился популярнее и привлекал внимание людей. Хочется, чтобы российское современное искусство оказывалось все более значимым и интересным, заставляя зрителей задумываться о важных вопросах текущего времени и по-новому смотреть на окружающую реальность.

Познакомиться с проектом можно в рамках выставки “Преломление времени” во Всероссийском музее декоративного искусства, открытой с 24 июня по 13 июля.

