Премьера остросюжетного детектива «Здесь все свои»

В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее тело. Из райцентра приезжает молодая следователь Евгения Ракитина (Карина Разумовская). Местные власти и жители поселка всячески пытаются замять произошедшее, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто. И чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом…

Главные роли в картине исполняют Карина Разумовская, Ирина Пегова, Павел Трубинер, Максим Дрозд, Александр Бухаров, Екатерина Вуличенко, Лаура Кеосаян, Семён Шкаликов, Юрий Ицков и другие. Режиссер – Елена Николаева.

«Многосерийный фильм «Здесь все свои» – это мелодраматический детектив-притча. История про то, что ничего не бывает просто так, что мы в ответе за каждый свой поступок, за все, что сделали. У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу, вещи, которые могли бы повернуть жизнь в другую сторону. История, написанная сценаристами Алексеем Слаповским и Алексеем Рудаковым, нас всех очень затягивает. В проекте много экшн-сцен, и главная сложность, с которой я столкнулась, это энтузиазм актеров: все хотели все делать сами. Представьте себе, даже тонуть в болотах! Замечательный постановщик трюков Александр Уваров организовал все это без рисков для жизни, но очень достоверно. С одной стороны, это очень круто, с другой – я все время волновалась за артистов», – говорит режиссер Елена Николаева.

